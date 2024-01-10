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17年來首次…美進口商品 中國貨占比將跌下第一位

記者林宸誼／即時報導
中國2023對美出口減少20%，不再是美國第一大進口國。圖為天津港碼頭作業情景。中新社
中國2023對美出口減少20%，不再是美國第一大進口國。圖為天津港碼頭作業情景。中新社

中國在美國進口商品中的占比，17年來將首次從第一位跌落。2023年1至11月，美國從中國的進口額年減20%以上，按年度數據計算，很有可能被墨西哥超過。美國將採購地由中國改為其他友好國家的動向明顯。

日經新聞報導，這是根據美國商務部的貿易統計數據計算出來的結果。中國將自2006年以來首次在年度占比中跌至第2位以下。2023年1至11月，中國在美國進口總體中的占比為13.9%，降至2004年以來的最低水準。

美國從中國進口曾在2017年前後達到高峰，這一比率超過21%，與其他國家拉開了很大的差距。

2023年，美國從墨西哥的進口額將刷新歷史新高。墨西哥對美國出口的占比自2000年以來將首次成為第一位。華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）地緣經濟中心副主任葛蘭姆（Niels Graham ）指出：「雖然規模不大，但中國廠商在墨西哥的工廠進行最終生產，試圖出口到美國的例子是存在的」。

至於高度依賴從中國進口的電子產品，也正向其他國家擴大轉移。智慧型手機方面，2023年1至11月，美國從中國進口年減1成，自印度進口擴大至5倍。

筆記型電腦方面，美國從中國進口減少3成，越南增至4倍。自東南亞採購規模雖然還很小，但正在迅速增加。

在地緣政治學風險背景下，全球企業也紛紛採取避免過度依賴中國的「中國＋1」戰略。葛蘭姆預測影響將長期持續，指出「中國＋1完全影響美國的進口統計要用幾年時間」。

然而，降低對中國的依賴並不容易。隨著美國國內電動車的普及，生產不可或缺的鋰離子電池的進口猛增，進口依賴度達到7成。雖然智慧型手機和遊戲機相關進口趨於減少，但依然占7至8成。

墨西哥 智慧型手機 東南亞

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