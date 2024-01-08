iPhone驚奇…隨波音艙門從16000呎高空墜落 安然無恙

貝特在俄勒岡州波特蘭的路邊，尋獲一支從高空墜落，卻毫髮無傷的iPhone手機，從電郵研判應是從阿拉斯加航空編號1282的波音737 Max 9班機墜下。 取自貝特的X帳號

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號1282的波音737 Max 9班機，5日起飛後在16,000呎（約4,877公尺）的空中竟發生逃生門隔板脫落事件，但一同墜下的還有一支iPhone 手機。同機乘客飽受驚嚇所幸毫髮無傷，這支手機竟同樣安然無恙，令人嘖嘖稱奇。

不過波音的股價就沒這麼好運了，8日在紐約股市開低走低，盤中一度重挫9.3%。

彭博資訊報導，根據X用戶貝特的推文，他在俄勒岡州 波特蘭的路邊，發現一支從高空墜地後卻毫髮無傷的新款iPhone，手機處於解鎖狀態，還剩幾小時的電力。根據貝特張貼出的照片，手機螢幕上顯示了阿拉斯加航空關於提領行李的電郵。

貝特表示，他在路邊樹叢找到這支處於飛航模式的手機，機身相當乾淨，上面一點刮痕也沒有。蘋果股價8日開高走高，若漲勢維持到收盤，將是今年來第一紅。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）7日在簡報會上確認，一支手機在路邊被發現，另一支則在庭院被發現。NTSB主席霍曼迪說，有關人等已交還這兩支手機，將檢查這些手機並交還給失主，「這有助於告訴我們搜尋的地方是否正確」。

至於1282航班的逃生門隔板，則是隨後在一位波特蘭教師的家中後院被發現。