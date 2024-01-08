「確實有點貴」 小米汽車沒有丐中丐版本

以海灣藍為主打的小米汽車SU7終於與世人見面。(取自雷軍微博）

小米 汽車官方微博8日發出回答網友100問的內容，針對外界關注與詢問的話題進行了第一波集中回應，主要涉及小米汽車SU7定價、自研技術情況、落地時間等。

一財網報導，小米汽車在回答「小米會不會為了降低起售價搞一個丐中丐版本出來」時，小米汽車方面表示，請大家放心，小米汽車內部有著充分一致的產品立項準則，「體驗優先」始終放在第一位。小米汽車方面否認了推出Redmi汽車的可能，表示沒有這個計畫，稱目前專注於把小米汽車、具體而言是把小米第一款車，小米SU7的產銷全鏈條做好。

針對定價問題，小米汽車表示，目前的確還沒有最終定價。小米集團創辦人雷軍在小米汽車技術發布會上也介紹過，確實有點貴，但會「貴得有理由」。不會是人民幣9.9萬、不會是14.9萬、不會是19.9萬。最終定價將於小米SU7正式發布會上公布。網傳小米汽車售價均為假消息，還沒有確定最終售價。

2023年12月28日的小米汽車技術發布會，雷軍主要聚焦小米汽車技術層面進行講解，此次小米汽車對技術細節進一步回應。如關於「小米大壓鑄是由海天已有的8800t壓鑄機直接改名而來」的說法，小米汽車予以否認並回應稱，小米超級大壓鑄9100t不是型號，而是實際的額定鎖模力，小米超級大壓鑄9100t的壓鑄機是小米跟海天聯合研發的，小米研發團隊在行業已有的壓鑄機技術基礎上進行了11項專利設計創新提升，其中大部分為發明專利，如AI 主動優化壓射參數設定系統等。

但壓鑄機只是一個環節，小米自研了整個壓鑄集群系統，包括60個設備、433個工藝參數。小米汽車方面認為大壓鑄技術是典型的長期主義技術，也是未來頭部車企的入場券。小米汽車從一開始就決定要全棧自研，一次性投入兩套壓鑄島集群。為了確保萬無一失，最初還增加了一套傳統衝壓方案，三套方案同時幹。最後，小米超級大壓鑄專案順利落地。小米汽車自研的大壓鑄島相關技術包括溫控系統、鋁液轉運系統、壓射系統、澆排系統等，並通過自研的AI缺陷檢測 系統確保小米SU7一體化大壓鑄後地板良品率。