美公債殖利率4%反成買點 投資人堅信Fed降息為期不遠

美國公債殖利率回升至4%被多家法人視為買點。（路透）

押注2024年美國公債上漲的投資 人，對於近來公債價格回落毫不擔心，反而認為這是在聯準會（Fed）啟動降息 之前逢殖利率 走高買進的大好時機。

美債市場上周五便出現這樣的交易邏輯，勞工部公布的12月非農就業人數意外升高，美債走低，不過跌勢隨後收斂。隨著美國10年期公債殖利率接近12月中旬來高點4.1%，買家紛紛湧入。

儘管數據顯示經濟持續走強，但美債這樣反彈的走勢凸顯過去兩個月市場信心的顯著變化，投資人越來越篤定債券市場正在從幾十年來最嚴重的低谷穩步回升。儘管殖利率近期有所反彈，但仍遠低於10月的高峰，市場交易者如今押注的是Fed可能最早在3月即開始寬鬆貨幣政策。

摩根資產管理投資組合經理Priya Misra表示，對於10年期公債來說，「殖利率在4%至4.2%之間的任何時點都是買進的機會」。他指出，上次Fed會議之前殖利率即處於這一區間的上端。「殖利率要突破4.2%，就先得重新預期升息或者降息預期全面消退。」

美國公債市場2023年最後兩個月大漲，全年得於走高，也終於擺脫數十年來最嚴重跌勢。雖然投資人注意到，如果新公布的數據改變Fed可能的走向，殖利率仍可能會走高，但一些投資機構對於公債近期拉回反而是不錯的買點。

道明證券（TD Securities）策略師上周五對客戶表示，雖然美債短期內仍可能進一步下跌，但他們仍然相信勞動市場正在降溫，美國10年期公債殖利率在2024年結束時會跌到3%。

WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan說：「債券市場還沒有準備好放棄對Fed今年降息的樂觀預期，」「逢低買進的論調仍然健在，要改變這一點需要不止一份就業報告」。

並非債券市場所有領域都視為穩賺不賠，如果市場因經濟強勁而進一步減少降息押注，那麼對政策敏感的2年期債券勢將面臨重新定價的風險。

本周債市將面臨進一步考驗，12月消費者物價指數即將發布，規模370億美元的美國10年期公債標售也將成為衡量需求的關鍵指標。其他關注焦點還包括紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯的相關講話，他最近一直是反擊市場對今年初大幅降息預期的官員之一。

Fed上周公布的會議紀錄顯示官員預期今年會開始降息，但降息的多寡主要取決於通膨是否繼續減退。彭博調查經濟學家預料，本周四公布12月消費者物價指數年增率將達到3.2%—較上個月的3.1%略為上升。但被認為是一個更好的衡量實質通膨壓力的核心物價料從4%下降至3.8%。

這個通膨指標雖然仍高於Fed的2%目標，但增幅已顯著下降。此外，Fed 青睞的核心個人消費支出（PCE）物價指數，11月按六個月年化的通膨率僅上漲1.9%，三年多來首度下滑至低於 Fed 2% 的目標水準。

Columbia Threadneedle 投資公司全球固定收益主管 Gene Tannuzzo 說：「邁入今年，10年期債殖利率可能降至3.5%以下，這取決於通膨下降和經濟成長略為降低。通膨下降和經濟成長放緩的趨勢，表示Fed有寬鬆政策的基礎，而這可能會發生在今年上半年。」