美國阻殺不了...寧德時代與福特合作廠產品能獲IRA補貼

福特汽車稱，與寧德時代在美國合作建設的電池工廠不會受到《「通膨削減法案」外國敏感實體指南》等聯邦規則的影響。（美聯社）

界面新聞報導，福特汽車稱，與寧德時代在美國合作建設的電池工廠不會受到《「通膨削減法案」外國敏感實體指南》等聯邦規則的影響。這代表裝載其與寧德時代合建工廠所生產動力電池的車輛仍享有稅收抵免資格。

福特汽車去年2月宣布，將與寧德時代在密西根州建設一座電池工廠，福特汽車擁有新工廠的所有權，寧德時代則提供籌建和運營服務，並就電池專利技術進行許可，該工廠目前正在建設中，將生產磷酸鐵鋰電池，為福特汽車在美國製造的部分汽車車型提供配套。

美國去年年初正式生效的《通膨削減法案》（IRA），目的在鼓勵鋰電池產業鏈落戶，對於使用「美國製造」動力電池的新能源汽車，給予每輛車最高7500美元的稅收抵免。

不過，美國在去年12月發布《敏感實體指南》，並於1日正式生效，明確由「外國敏感實體」製造或組裝的任何電池組件的車輛，將失去享受《通膨削減法案》提供的稅收抵免資格。而這外國敏感實體包括來自中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗 的企業。這也被視為阻止中企電池產業鏈從該法案獲益。

澎湃新聞報導，對於美國政府對於中國電池廠商的限制，業內人士指出，中國電池企業中長期可通過技術授權或海外建廠打開局面。

不過，在上述規定下，符合稅收抵免的電動車 數量銳減。據美國稅務局發布訊息，符合《通膨削減法案》稅收抵免條件的新能源汽車車型數量已從去年底的43款降至目前的19款。

紐約時報 先前報導，儘管西方國家投資數十億美元，但中國仍是世界最大的電池生產國，部分原因是其搞清楚如何高效、低成本地生產電池的組成部分。戰略與國際研究中心的高級顧問史考特·甘迺迪表示，「如果不與中國進行某種形式的合作，無論是直接的還是間接的，任何人都不可能在電動汽車領域取得成功。」

BusinessKorea此前也引述市場人士說法指出，中國在磷酸鋰鐵（LFP）電池市場主導地位持續攀升，把中國完全排除在電動車市場之外不切實際。而中國LFP電池市占率為27%。