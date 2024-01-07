我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

美國阻殺不了...寧德時代與福特合作廠產品能獲IRA補貼

記者黃雅慧／即時報導
福特汽車稱，與寧德時代在美國合作建設的電池工廠不會受到《「通膨削減法案」外國敏感實體指南》等聯邦規則的影響。（美聯社）
福特汽車稱，與寧德時代在美國合作建設的電池工廠不會受到《「通膨削減法案」外國敏感實體指南》等聯邦規則的影響。（美聯社）

界面新聞報導，福特汽車稱，與寧德時代在美國合作建設的電池工廠不會受到《「通膨削減法案」外國敏感實體指南》等聯邦規則的影響。這代表裝載其與寧德時代合建工廠所生產動力電池的車輛仍享有稅收抵免資格。

福特汽車去年2月宣布，將與寧德時代在密西根州建設一座電池工廠，福特汽車擁有新工廠的所有權，寧德時代則提供籌建和運營服務，並就電池專利技術進行許可，該工廠目前正在建設中，將生產磷酸鐵鋰電池，為福特汽車在美國製造的部分汽車車型提供配套。

美國去年年初正式生效的《通膨削減法案》（IRA），目的在鼓勵鋰電池產業鏈落戶，對於使用「美國製造」動力電池的新能源汽車，給予每輛車最高7500美元的稅收抵免。

不過，美國在去年12月發布《敏感實體指南》，並於1日正式生效，明確由「外國敏感實體」製造或組裝的任何電池組件的車輛，將失去享受《通膨削減法案》提供的稅收抵免資格。而這外國敏感實體包括來自中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗的企業。這也被視為阻止中企電池產業鏈從該法案獲益。

澎湃新聞報導，對於美國政府對於中國電池廠商的限制，業內人士指出，中國電池企業中長期可通過技術授權或海外建廠打開局面。

不過，在上述規定下，符合稅收抵免的電動車數量銳減。據美國稅務局發布訊息，符合《通膨削減法案》稅收抵免條件的新能源汽車車型數量已從去年底的43款降至目前的19款。

紐約時報先前報導，儘管西方國家投資數十億美元，但中國仍是世界最大的電池生產國，部分原因是其搞清楚如何高效、低成本地生產電池的組成部分。戰略與國際研究中心的高級顧問史考特·甘迺迪表示，「如果不與中國進行某種形式的合作，無論是直接的還是間接的，任何人都不可能在電動汽車領域取得成功。」

BusinessKorea此前也引述市場人士說法指出，中國在磷酸鋰鐵（LFP）電池市場主導地位持續攀升，把中國完全排除在電動車市場之外不切實際。而中國LFP電池市占率為27%。

電動車 伊朗 紐約時報

上一則

中國中植集團破產 對經濟復甦帶來更大壓力

延伸閱讀

可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車
紐約裝滿汽油罐汽車衝撞人群車禍 無關恐怖主義 肇事者疑有精神病

紐約裝滿汽油罐汽車衝撞人群車禍 無關恐怖主義 肇事者疑有精神病
滿載汽油罐…紐約州衝撞人群車禍3死9傷 駕駛疑有精神病

滿載汽油罐…紐約州衝撞人群車禍3死9傷 駕駛疑有精神病
美國總統大選辯論留經典 候選人關鍵發言牽動選情

美國總統大選辯論留經典 候選人關鍵發言牽動選情

熱門新聞

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)

富國銀行：中想成為「全球第1大經濟體」推遲到2042

2024-01-04 21:39
自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因提出財測預警。(路透)

以色列最有價值上市公司股價崩跌...但跟戰爭無關

2024-01-04 12:16
美國公債期權市場周四有空頭大規模押注，周五公布的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。（美聯社）

美債將大跌？期權市場有空頭重押 非農就業數據引發重挫

2024-01-04 22:19

超人氣

更多 >
復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常
中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著

中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著
波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」
彭博：美情報稱「火箭軍貪腐」惹火習近平 飛彈裝水而非燃料

彭博：美情報稱「火箭軍貪腐」惹火習近平 飛彈裝水而非燃料
2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶