蘋果重挫 巴克萊以iPhone需求降溫為由降評為「減碼」

巴克萊調查後對iPhone 15系列手機的銷量和組合仍持負面看法。（路透）

蘋果公司（Apple）又遭到分析師看空，巴克萊以最新款iPhone 預料需求疲軟為由，調降蘋果股票評級，由「持平比重」降為「減碼」，並下修目標股價。蘋果2日收盤挫跌3.6%。

巴克萊由Tim Long領銜的分析師將蘋果並將目標價從161美元下修至160美元，根據上個交易日收盤價計算，相當於未來一年有17%的下跌空間。蘋果周二終場收在185.64美元。

巴克萊分析師2日在一份報告中寫道，「我們預料，經過一年大多數單季表現不如預期、股價卻有出色表現，情勢會出現逆轉。我們調查後對iPhone 15的銷量和組合仍持負面看法，iPhone 16 預料也不會有什麼更具吸引力的功能或升級」。

蘋果去年股價上漲約50%，創下歷史新高，市值達到3兆美元。儘管營收已一連四季衰減，按未來一年每股獲利估算的本益比仍有28倍。

巴克萊分析師在報告中論到：「財報持續表現不佳，股價卻多次上漲，這種情況是難以為繼的。」

投資 人押注的是旗艦款式能挺過經濟低迷的考驗，不過，考量來自華為 的競爭和中國官方對外國製產品的打壓，蘋果股價能否再創有力漲勢，不禁讓人斟酌再三。

彭博匯整數據顯示，巴克萊給予「減碼」評級，並表示如今已有五家券商給予蘋果等同「賣出」的評級，另有34家評為「買進」，14家評為「持有」。按5分制衡量，蘋果獲得的綜合評價為4.08分，是2020年10月以來最低。以上個收盤價計算，分析師的平均目標價預告未來一年回報率也只有3.6%。