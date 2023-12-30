2024年Fed降息路怎麼走 要看4個經濟指標

美國聯準會（Fed）12月發布的「點狀圖」顯示，2024年可能調降利率三次，但市場預期Fed未來一年可能降息六、七次之多。實際情況如何，除了緊盯通膨率之外，另須關注四國重要經濟指標。圖／路透

美國聯準會（Fed）12月發布的最新利率預測「點狀圖」顯示，2024年可能調降利率三次、每次降息 1碼（0.25個百分點），但市場期待更多，預期Fed未來一年可能降息六、七次之多。這種預期心理發酵，使美股2023年終大漲，全年以長紅封關。

但華爾街人士普遍認為，投資 人可能對Fed來年降息速度與幅度期望太高，現實是，除非經濟惡化證據確鑿，否則Fed實際降息幅度可能相當有限。因為升息抑制成長的效應往往會隔一段漫長時間才會顯現，所以未來數月將是關鍵期。倘若經濟沉淪力道很猛，勢必迫使Fed用力降息以提振成長；否則，Fed政策利率可能持續高懸在新的「中性」水準，也就是貨幣政策既不抑制、也不刺激成長的均衡水準。

至於2024年會是哪一種情況、影響Fed降息步調與頻率？巴隆周刊（Barron's）報導， 投資人除了常用通膨指標如消費者物價指數（CPI）和個人消費支出物價指數（PCE）之外，也必須關注下列四項重要指標，才能正確評估降息循環是否已準備就緒：

一、工資成長&服務通膨

美國消費品物價通膨已降溫，但工資成長和服務費漲勢仍相對火熱，有礙通膨進一步減緩。例如，食品雜貨價格年比漲幅儘管只有1.7%，餐飲費仍比一年前貴5.3%，主要反映勞工成本高。

平均時薪比一年前漲了4%。根據PCE報告，自2023年9月以來，產品價格走跌勢，11月降幅達0.7%，但服務費持續攀高，11月再升0.2%。

若能達成勞工成本回穩的目標，Fed抗通膨之戰將贏得另一場勝利。

二、居住成本&住宅供給

居住成本是推升通膨的另一股主要力量。縱使能源和糧食價格已降溫，許多專家認為居住成本仍可能驅動另一波通膨。跡象顯示有樂觀的理由：11月居住成本年增幅仍高達6.5%，但已是2022年中以來最慢。

房價能否下跌，大致取決於待售屋供給是否增加。高房貸利率導致許多屋主惜售，不願放棄已鎖定的低利率。但情況正逐漸改善：春季以來，房地產網站Realtor.com上刊登的物件數量持續增加，儘管尚未升回疫前水準。美國11月成屋銷售也從13年低點翻揚，扭轉之前連五個月走下坡的頹勢。

三、消費者信心&通膨預期

馴服通膨有時可以是自我實現的預言：民眾愈是擔心未來物價高漲，就愈傾向現在就買，而不是把錢省下來，而現在就買下去自然會進一步助長通膨。若是民眾預期物價將持穩，相反的情況反而可能發生。評估人們對短期通膨有何看法，重要性就在此。

好消息是，密西根大學公布的最新數據顯示，消費者對一年後通膨預期已從一個月前的4.5%大幅下滑，12月降至3.1%，是2021年3月來最低。通膨預期改善，使整體消費者信心指數從61.3躍升至69.4，不僅翻轉連四個月下降的走勢，也升到7月來最高水準。

四、美債殖利率 &利差

債券市場也反映投資人對經濟的觀感如何。投資人對景氣下沉憂心忡忡時，通常會一窩蜂湧向安全資產如美國公債規避風險，導致公債價格上漲、殖利率下降。美國10年期公債殖利率在2023升了大半年，10月間一度逼近5%，之後已回落，本周降到3.9%。

同時，10年期美債殖利率與2年期殖利率的差距--通常稱為「殖利率曲線」--自2022年以來一直呈現「倒掛」，即短債殖利率高於長債殖利率。這種反常現象往往預示一波經濟衰退將至，因為投資人悲觀看待短期經濟展望，才會把錢撤離短期公債、轉進長期公債。但最近利差已經擴大。

在殖利率曲線「倒掛」後，通常隔12到15個月，經濟便陷入衰退期。但這一回，「倒掛」了一年半，衰退在即的跡象仍寥寥無幾。

這或許也是美國債市其他角落也尚未閃爍紅燈的原因：垃圾債券與美國公債之間的利差--檢視投資人有多擔心債務違約的衡量指標--此刻正接近歷史低點。不過，假如下一批數據拼湊出一幅較晦暗的經濟前景，情況可能迅速改觀。