史指年升24% 那指創23年最佳走勢

美股收盤小幅下跌，但隨著通膨放緩、經濟保持強勁以及聯準會暗示結束升息行動，史坦普500指數2023年收盤時驚人地上漲24%。路透

美股收盤小幅下跌，但隨著通膨放緩、經濟保持強勁以及聯準會 暗示結束升息行動，史坦普500指數2023年收盤時驚人地上漲24%。

史指年底連續9周上漲，為2004年以來的最佳連漲紀錄。大型科技股在AI熱潮推動下，將那斯達克綜合指數推升至2020年以來最佳的全年走勢。

史指下跌13.52點或0.28%收4769.83點，全年上漲24.2%。該股始終未能創下新的歷史新高，距離2022年1月創下的歷史收盤價4796.56點僅差不到9點或0.2%。

其他方面，道瓊工業指數下跌20.56點或0.05%收3萬7689.54點；全年漲幅達13.7%，並創下收盤新高。那斯達克指數小跌83.78點或0.56%至1萬5011.35點，全年上漲43.4%，創2020年以來表現最好的一年。

Edward Jones資深投資 策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示：「進入年底趨勢繼續有利。」「史指過去8周左右的時間裡表現相當驚人，因此我對過去幾天的走勢有所放緩並不感到驚訝。」

與史指一樣，道指和那指本周分別上漲0.8%和0.1%，創2019年以來最長單周上漲趨勢。

在經歷艱難的2022年後，今年股市出現反彈。今年大部分的動力圍繞著人工智慧(AI)的興奮推動了輝達和微軟等「七巨頭」股票的大幅上漲。雖然平均股票在利率上升的情況下陷入困境，並推動以科技股為主的那指表現出色，而這種熱情提振了股指。

但隨著聯準會暗示可能結束升息，甚至明年可能多次降息 ，10年期公債殖利率從10月底的5%以上跌至29日的不足3.9%。投資人對美國經濟可能避免衰退的「軟著陸」也變得更有信心。

因此，市場漲勢在第4季擴大，以工業為主的道指本月已創下一系列歷史新高。小型股羅素2000指數12月漲幅超過12%，創2020年11月以來的最佳單月表現，也創下2020年第4季以來的最佳單季表現。

Laffer Tengler Investments執行長兼資訊長騰格勒(Nancy Tengler)表示，市場廣度的擴張可能會持續到新的一年，不過隨著一些雄心勃勃的企業「重新調整」，出現一段時期的整合並非不可能。

馬哈詹表示，隨著更多聯準會官員在1月會議之前對降息前景進行評估，華爾街也將保持密切關注，並指出市場定價的任何阻力都可能導致波動。

騰格勒表示：「聯準會面臨的風險是：他們若非等待太久，就是行動太快。」「如果降息太快，而通膨的確重新回升，那對每個人來說都將是壞消息。」

DCLA管理合夥人塞昔(Sarat Sethi)表示，投資人在進入新的一年時應謹慎追逐最近的股市反彈，「我真的認為估值過高，而且關鍵在於市場高 度依賴聯準會，因為那是股市上漲的支點。我認為不會出現多重擴張，因為必須實現獲利成長，而且目前仍然存在一些地緣政治不確定性。」

隨著利率回落，投資人看好聯準會將在2024年降息，漲勢在今年最後幾個月擴大。但之前承擔過降息壓力的大型科技股仍在上漲。

塞昔說，「一切的定價都很完美，尤其是七巨頭。它們的表現也很好，但我認為其他地方也有機會。在史指上漲24%後你必須小心。」

隨著年底到來，汽油價格正在下跌，從9月的高點開始持續數月的下跌走勢。

根據美國汽車協會(AAA)的數據，每加侖汽油的平均價格29日為3.12元，為今年最低點，自9月18日的最高價以來下跌近20%。

根據GasBuddy的2024年燃料展望，今年冬天汽油價格可能會跌至3元以下，然後隨著夏季臨近而升至4元左右。

由於今年原油價格大幅下跌，加油站價格也有所下降。美國原油和全球指標布蘭特原油今年均下跌10%。

由於地緣政治風險以及聯準會將開始降息的預期，投資人紛紛湧向貴金屬作為避風港，黃金價格在2023年飆升。黃金全年上漲13%，於12月4日觸及歷史新高2135.5元。