12大利多加持 史坦普500指數明年上看5,400點

美股史坦普500指數2023年大漲將近25%，分析師認為2024年仍有高點可期。圖／路透

美股史坦普500指數2023年初迄今已大漲將近25%，28日收在4,783.35點，再漲大約0.3%即可再創新高。無論29日能否以歷史新高價封關，分析師認為2024年美股仍有高點可期。

投資 策略與資產配置分析與顧問公司Yardeni Research總裁亞德尼預期，史坦普500指數到2024年底攻上5,400點非夢事，若是達陣，2025年底可望再躍上5,800點，因為下列12個因素「賦予這波牛市持久力」。

一、利率回歸正常水準

聯準會（Fed）在「新常態」時期（全球金融海嘯與新冠肺炎疫情 之間）一直維持利率在接近0%的水準。現在，美國利率正重返「舊常態」，也就是「新常態」之前的水準。亞德尼認為，利率「正常化」，意味Fed未來一年降息頻率可能不如市場普遍預期那麼多次，如果經濟仍保持強韌，而通膨進一步滑向Fed的2%目標，他預期2024年Fed可能只會降息兩次，每次降1碼（0.25個百分點）。

二、消費者仍有購買力

美國許多消費者在疫情期間的超額儲蓄可能已花用殆盡，一些人也許還背負著消費者信貸（特別是學貸）債務，但只要多數人仍保有工作安全感、職缺數仍多，消費者支出可望持續不輟。

三、家庭富足且資產流動性高

截至第3季末，美國家庭財產淨值達151兆美元，創新高紀錄。他們的投資組合多元化，散布於各式各樣的資產，全都位於或接近紀錄高點，比方說他們就在貨幣市場基金投入破紀錄的5.9兆美元。一旦Fed決定降息，他們顯然可賣掉許多流動性資產，例如轉而買進股票。

四、勞工需求仍強

富有的嬰兒潮世代不僅提供成年子女財務支援，也更常上餐廳、搭機旅遊，帶動休閒餐旅業就業持續攀高。由此來看，美國11月餐飲服務驅動零售銷售成長高於預期，一點也不令人意外。

五、製造業復興提振資本支出

疫情期間供應鏈斷鏈和美中貿易戰的衝擊，促使製造業公司紛紛「回岸」。美國聯邦政府大舉投資公共建設，也帶動製造業廠房興建支出飆高。

六、房市復甦蓄勢待發

自11月初以來，美國抵押貸款利率大幅滑落，無疑會助長新屋與成屋銷售，連帶帶旺使家電、家具等住宅相關零售銷售。先前房市和住宅相關零售業的「滾動式衰退」，將轉化為「滾動式復甦」。

七、企業現金流創新高

美國經濟韌性的一大推力，是企業產生現金流的能力超強，第3季總計3.4兆美元。

八、通膨證明是暫時性的

自從2020年上半年以來，通膨是「暫時」或「持久」就引發激辯。如今看來，近年通膨猛竄，主要肇因於新冠肺炎疫情引發的震撼和漣漪效應，如今疫情造成的這些扭曲已經消退。現在，貨物通膨震撼已成過去，服務通膨也呈現減弱跡象，此趨勢可望延續至2024年。

九、高科技革命提升生產力

因應長期缺工問題，企業從資本支出預算中撥出更大比例投資科技硬體與軟體，有助提升生產力。因此，高科技設備的生產與軟體支出正位於空前高點。

十、領先指標多半誤導人

2022年以來，各種領先指標都不斷顯示衰退將至，但如今看來全屬誤導。例如以往殖利率 曲線「倒掛」預告衰退將至，但這次顯然失靈。3月區域銀行危機，則被Fed迅速控制住。領先經濟指標（LEI）之所以誤發衰退訊號，是因為指數的組成偏向預測經濟的貨物產業、甚於服務業。但服務業、民間與公共非住宅興建和高科技資本支出很強，足以抵銷製造業的疲態。

十一、海外挑戰仍受控制

俄烏戰爭和以哈戰爭應可持續局限一隅，而地緣政治動盪正帶旺軍工業景氣繁盛。中國經濟疲軟，則降低北京犯台機率，儘管中國房市泡沫爆裂可能繼續拖累全球經濟成長和大宗商品價格，使中國向全球輸出通縮壓力。歐洲正經歷淺型衰退，2024年可望隨歐洲央行（ECB）調降利率而復甦。

十二、咆哮20年代將擴大牛市廣度

Fed主席鮑爾及其同僚的經濟展望已轉向「軟陸著」情境，也就是所謂的「完美的通膨減緩」（immaculate disinflation）。12月發布的最新經濟預測摘要（SEP）預測，2024年聯邦資金利率將調降三次、每次降1碼（0.25個百分點），比9月預測的降息兩次多一次。他們開始察覺，通膨可以降溫，同時經濟不陷衰退。亞德尼認為，這種情境正在發生，因為中國如今遭遇經濟衰退，形同把貨物通縮輸出到美國。科技驅動的生產力成長也捲土重來。

當前這波牛市在2022年尾氣勢大振，靠的是人工智慧（AI）概念股領頭上攻。亞德尼認為，OpenAI在2022年11月30日推出ChatGPT炒熱了AI題材，可謂股市展開「咆哮2020年代」多頭市場之始，而這波牛市可望從起初只集中在一小撮股票，例如「七大巨頭」，逐漸擴及更多類股及產業，反映科技促成的生產力提升不僅嘉惠科技股，其他各行各業也會受益。