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輝達今年股價狂飆 助黃仁勳個人淨值躍增至440億美元

編譯洪啟原／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年來的個人淨值躍增兩倍至440億美元，躍居今年賺最多錢的富豪之一。歐新社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年來的個人淨值躍增兩倍至440億美元，躍居今年賺最多錢的富豪之一。歐新社

最新公布的資料顯示，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的個人淨值，今年來躍增兩倍至440億美元，躍居今年賺最多錢的富豪之一。

彭博億萬富豪指數顯示，今年截至本月28日收盤為止，輝達共同創辦人黃仁勳的個人淨值共增加302億美元，在彭博富豪排行榜上第28名。

像是特斯拉執行長馬斯克、Meta執行長祖克柏及亞馬遜創辦人貝佐斯等千億美元富豪，今年迄今財富大增不在話下，但排行第13名以下的百億美元富豪，財富增額沒有一人超過黃仁勳。

不僅如此，黃仁勳的財富增額甚至超過幾位千億美元富豪，包括路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特（增加170億美元）、「股神」巴菲特（130億美元）、墨西哥電信大亨史林（301億美元），以及印度首富安巴尼（100億美元），現正直追微軟創辦人蓋茲（310億美元）、甲骨文創辦人艾里森（320億美元），以及Zara母公司印地紡創辦人歐特嘉（331億美元）。

黃仁勳的個人淨值暴增，主要反映輝達今年來股價飆漲240%，使他名下近8,700萬股輝達股票，價值大增至約430億美元；其持股相當於輝達3.5%股權。

黃仁勳 輝達 特斯拉

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