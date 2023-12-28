史指小幅走升 新高咫尺之遙

史坦普500指數小幅收高，在今年倒數第二個交易日收盤幾乎創下歷史新高。路透

史坦普500指數小幅收高，在今年倒數第二個交易日收盤幾乎創下歷史新高。

史指上漲1.77點或0.04%收4783.35點，距離2022年1月創下的歷史最高收盤價4796.56點不遠。道瓊工業平均指數上漲53.58點或0.14%至3萬7710.1點，再創收盤歷史新高。那斯達克指數下跌4.04點或0.03%收1萬5095.14點。

50 Park Investments執行長沙罕(Adam Sarhan)表示，「我們現在看到的是市場展現出極大的韌性。」即使一些技術指標顯示超買狀況，「世界上我們有一切機會讓市場下跌，但它拒絕了。這告訴我們多頭仍然處於明顯的控制之中。」

2023年僅剩最後一個交易日，所有主要股指都有望以上漲結束這一年。藍籌道指和史指預計將分別上漲近13.8%和24.6%。

同時，以科技股為主的那指預計將迎來2003年以來最佳年度走勢，上漲44.2%。這種優異的表現是由人工智慧(AI)熱潮以及大型科技公司在2022年大屠殺後的反彈所推動的。

三大股指也預計連續第9周上漲。凸顯出市場在2023年末的反彈，從第3季的負成長中反彈。史指本季上漲11.6%，預計將創3年來最佳單季表現。

股市目前正處於一個被稱為「聖誕行情」時期，即年底的最後5個交易日和新一年的前2個交易日。根據《股票交易者年鑑》自1950年以來的數據，史指在這段時間內平均上漲約1.3%。

沙罕表示，隨著2023年即將結束，主要股指不斷擴大的廣度和看漲技術走式將為2024年股市帶來一場「完美風暴」，因為市場期待降息 和通膨持續緩和，「現在最大的風​​險是經濟衰退。」「我們並沒有像今年每個人都期待的那樣進行重置。」

富達投資公司全球宏觀總監蒂默表示，隨著進一步降息使經濟處於「金髮姑娘」狀態，市場處於極佳位置態，但真正能跑多遠仍然存在疑問，「幾次降息是有意義的，因為通膨已經下降。我認為利率可能會保持在3%左右。」「市場就像一個被寵壞的孩子：它得到了一些，但還想要更多，這是我們現在所處的非常典型的情況。」

他看好市場前景，相信明年市場將繼續擴大。並補充道，如果10年期公債殖利率 保持在4%至5%的水平，股市「就會好起來」。不過，他也表示，股票估值已被定價，迫使企業獲利在2024年承擔重任，「懸而未決的問題是，如果七巨頭被落後者輪換，我認為這很有可能，這會產生什麼樣的絕對趨勢？」「當市場的30%被輪換到70%一側的所有股票時，股指實際上能有多強？」

富國銀行資深全球市場策略師任恩(Scott Wren)表示，隨著經濟在觸底之前繼續放緩，史指將難以在2024年上半年實現有意義的上漲。

他告訴客戶，史指目前遠遠領先富國銀行認為的合理價值，因為市場交易接近該行2024年年底目標範圍的頂部。史指今年上漲超過24%。

他認為，市場對於聯準會從3月開始降息5到6次的共識也過於樂觀，「我們認為這兩個因素可能會產生波動，直到人們就這些負面趨勢達成共識，而這些負面趨勢似乎將在年底前被聖誕行情所壓制。」

資本財富規劃資訊長辛普森(Kevin Simpson)表示，蘋果估值太高，他的團隊目前無法購買該股票，「根據多項指標，該股的交易價格較2019年和2020年疫情 爆發前的水平高出約30%。」

他補充指出，「你沒有看到第4季獲利成長，而且這已經有4季沒有看到了。我們希望加速成長，所以我們將在蘋果的競爭中保持觀望。」

辛普森也指出，中國政府可能擴大限制員工使用蘋果產品，這對這家美國科技巨頭來說是一個潛在障礙。