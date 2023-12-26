今年最後一周 史指升近新高

美股在今年最後一周收漲，史坦普500指數接近歷史新高。路透

美股在今年最後一周收漲，史坦普500指數接近歷史新高。

史指上漲20.12點或0.42%收4774.75點；那斯達克指數上漲81.6點或0.54%收1萬5074.57點。道瓊工業指數上漲159.36點或0.43%收3萬7545.33點。

那斯達克100指數上漲0.6%，創下歷史新高和收盤紀錄，收在1萬6878.46點。

Truist聯席投資 長勒納(Keith Lerner)表示，雖然成交量有所減弱，但今日走勢可能預示著近幾周積極的市場趨勢將繼續提振主要股指，「即使資金已經疲軟，但隨著年底到來，資金仍在不斷流入，而且年底時潛在的出價也很強勁。」「這種情況可能會持續下去。」

史指收盤價距離紀錄水平僅一步之遙。較2022年1月創下的收盤歷史高點4796.56點不到1%。

史指上周連續第8周上漲，是2017年以來最長的連漲走勢，華爾街在假期縮短的一周中表現強勁。道指和那指也實現8周連漲。

這是因為投資人對近期數據顯示通膨正在接近聯準會 2%的目標感到高興。而最近幾周對新年可能降息 的預期也提振了股市。

Toggle AI執行長兼聯合創始人齊爾拉格伊(Jan Szilagyi)表示：「我雖不喜歡這個詞，但如果要描述正在發生的事情，它絕對是市場的金髮姑娘。」「通膨正在下降，經濟仍在穩步發展，升息周期已經結束。就所有這些宏觀趨勢而言，上漲是合理的。」

以色列政府向晶片製造商英特爾撥款32億元，以在該國南部建造一座價值250億元的工廠，英特爾上漲5.21%。英國億萬富翁拉特克利夫(Jim Ratcliffe)收購足球俱樂部曼聯四分之一股份，曼聯上漲3.43%。

沃爾夫研究公司(Wolfe Research)首席投資策略師塞內克(Chris Senyek)表示，市場正在超前，特別是因為市場定價的降息可能不一定會帶來備受期待的經濟「軟著陸」。

他指出，「如果考慮一下反彈，我認為定價非常完美。現在只考慮了軟著陸的情況。」「在進入春季和初夏時，聯準會將出於錯誤的原因進行降息。我認為經濟將會放緩，升息的落後影響將對經濟產生衝擊。」

他補充說，他的公司認為聯準會明年將降息「幾次」，但他認為這不足以避免比預期更嚴重的經濟衰退。塞內克表示，企業薪資成長、油價以及長期強勁的就業水準，會因時間而影響通貨緊縮的一些主要波動因素。

市場對軟著陸的前景感到樂觀。但斯里庫馬爾(Komal Sri-Kumar)沒有那麼樂觀。

這位Sri-Kumar Global Strategies總裁表示：「預計系統中將會出現一些問題。」「無論是來自商業房地產還是銀行進一步倒閉，或者信貸緊縮，我認為影響將會失敗。」

能源股是史指中表現最好的類股之一，由於紅海船隻襲擊加劇了對航運中斷的擔憂，油價上漲超過3%，該類股收漲1.3%。

APA Corp是其中表現最好的個股，上漲3.7%。 馬拉松石油(Marathon Oil)、德文能源(Devon Energy)、響尾蛇能源(Diamondback Energy)和貝克休斯(Baker Hughes)各上漲約2%。威廉斯公司(WIlliams Companies)是其中表現最差的股票，下跌0.057%。

公用事業股也上漲，帶動史指收升。愛迪生國際(Edison International)和星座能源(Constellation Energy)表現最好，分別上漲3.12%和1.94%。

石油業經歷艱難的一年，Again Capital創始合夥人基爾達夫並不認為這種大宗商品的情況會變得更好。

他表示：「未來一年將暫時攀登一些高峰，但在大多數情況下，經濟前景都面臨著巨大的阻力。」

他指出，全球經濟前景正在疲軟，「這將直接反映明年的原油需求和能源需求。」他還表示，「隨著美國在創紀錄的產量和極高的出口方面的表現，OPEC+的減產幅度不足以維持遠高於目前水平的價格。」

西德州中質原油期貨上漲超過3%，但2023年至今仍下跌5.4%。