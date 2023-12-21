道指反彈322點 史指距歷史高點僅1%

美股收漲，隨著年底反彈恢復，史坦普500指數從9月來最糟單日走勢中恢復過來。路透

美股收漲，隨著年底反彈恢復，史坦普500指數從9月來最糟單日走勢中恢復過來。

道瓊工業指數上漲322.35點或0.87%至3萬7404.35點。那斯達克指數上漲185.92點或1.26%至1萬4963.87點。

史指48.4點或1.03%至4746.75點。以此計算，與歷史最高水準僅差約1%。

史指中超過450支股票上漲。美光科技(Micron Technology)表現最佳，該公司上季業績超出預期，並提供超出預期的本季財測，股價上漲8.63%。晶片股普遍上漲，英特爾和Advanced Micro Devices分別上漲2.88%和3.28%。

Salesforce是道指上漲的領頭羊之一，在摩根史坦利調升評級後，股價上漲2.69%。

華爾街前一日大跌，投資人在近期上漲後獲利了結。道指和那指創下10月以來最糟交易日，各自結束9天的連漲。與此同時，史指創下9月以來最糟單日走勢。

Spouting Rock Asset Management首席策略師威廉斯(Rhys Williams)表示：「股市從上漲到下跌的速度相當快。」「所以，我只是認為這是經歷非常強勁的走勢之後出現的技術修正。」

從10月底的收盤低點到21日，道指和史指都上漲超過15%。那指同期上漲約19%。

根據Grantham Mayo Van Otterloo對主要資產類別預期回報的最新預測，新興市場 股票和債券 將是未來7年資本增值和收入最大的機會，但它們其實是糟糕的一堆中最好的。

正如今年夏天以來的情況一樣，GMO認為從現在到2030年，美股扣除通膨後的長期平均年回報率不會超過6.5%。

GMO由著名價值投資經理人格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)於1977年創立，預計未來7年經當地貨幣通膨調整後，新興市場價值股票的年回報率為6.3%，高於去年8月的6.0%。目前預期新興市場股票的年報酬率為4.7%，高於幾個月前的4.0%。其次是國際小型股的報酬率4.4%，高於去年夏天的3.6%。新興市場債券報酬率為4.4%，去年夏天為3.4%。國際大型股為2.3%，去年為1.6%。美國通膨掛鉤債券為2.0%，去年為0.9%。美國現金為1.7%，去年為1.8%。美國債券為1.9%，高於先前的1.1%。

GMO認為美國大型股是表現最糟糕的資產類別，實際年回報率可能為-2.6%， 但優於去年夏天預期的-3.0%。其次是美國小型股的-1.2%，去年夏天預期為-2.4%。對沖國際債券則是0.0%相對於-0.1%。

倫敦凱投宏觀資深全球經濟學家麥克亞當表示，為避免葉門胡塞游擊隊的襲擊而改變紅海周圍海運貨運路線的做法，不太可能扭轉全球在對抗通膨方面取得的進展。

他寫道：「預計近期油價上漲將是暫時的，應該不致出現貨物短缺，而且運輸成本看起來不會飆升。」「即使運輸中斷確實導致企業投入成本大幅增加，需求疲軟和庫存補充也削弱了將成本轉嫁給最終消費者的定價能力。」

凱投宏觀表示，大宗商品的生產不會受到往返蘇伊士運河的紅海事件影響，也不會受到好望角和南部非洲周圍航運改道的影響，「原物料一定會到達，只是需要更長的時間。」

華爾街將拭目以待，今年最後5個交易日和新年前2個交易日的傳統漲幅「聖誕行情」是否會在這個假期實現。今年的期間從22日開始，一直持續到1月3日。

根據《股票交易者年鑑》編輯赫許(Jeff Hirsch)的數據，自1969年以來，史指在此期間平均上漲1.3%。但編輯強調，聖誕行情未能實現在歷史上看來都是股票表現不佳的先兆。

他在博客文章中寫道：「聖誕行情失敗往往會發生在熊市 或今年稍晚時以較低價格買股的時期。」「聖誕行情下跌之後的1994年、2005年和2015年走勢都很平淡，並在2000年和2008年引發兩次嚴重熊市，且在2016年2月結束一個溫和熊市。」

赫許補充指出，「正如耶魯赫許著名的說法 : 『如果聖誕老人沒打電話，熊市就可能會光臨華爾街。』」

耶魯赫希 (Yale Hirsch) 是「聖誕行情」這個術語的首創者，也是《股票交易者年鑑》的創始人。