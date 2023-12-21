道指反彈322點 史指距歷史高點僅1%
美股收漲，隨著年底反彈恢復，史坦普500指數從9月來最糟單日走勢中恢復過來。
道瓊工業指數上漲322.35點或0.87%至3萬7404.35點。那斯達克指數上漲185.92點或1.26%至1萬4963.87點。
史指48.4點或1.03%至4746.75點。以此計算，與歷史最高水準僅差約1%。
史指中超過450支股票上漲。美光科技(Micron Technology)表現最佳，該公司上季業績超出預期，並提供超出預期的本季財測，股價上漲8.63%。晶片股普遍上漲，英特爾和Advanced Micro Devices分別上漲2.88%和3.28%。
Salesforce是道指上漲的領頭羊之一，在摩根史坦利調升評級後，股價上漲2.69%。
華爾街前一日大跌，投資人在近期上漲後獲利了結。道指和那指創下10月以來最糟交易日，各自結束9天的連漲。與此同時，史指創下9月以來最糟單日走勢。
Spouting Rock Asset Management首席策略師威廉斯(Rhys Williams)表示：「股市從上漲到下跌的速度相當快。」「所以，我只是認為這是經歷非常強勁的走勢之後出現的技術修正。」
從10月底的收盤低點到21日，道指和史指都上漲超過15%。那指同期上漲約19%。
根據Grantham Mayo Van Otterloo對主要資產類別預期回報的最新預測，新興市場股票和債券將是未來7年資本增值和收入最大的機會，但它們其實是糟糕的一堆中最好的。
正如今年夏天以來的情況一樣，GMO認為從現在到2030年，美股扣除通膨後的長期平均年回報率不會超過6.5%。
GMO由著名價值投資經理人格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)於1977年創立，預計未來7年經當地貨幣通膨調整後，新興市場價值股票的年回報率為6.3%，高於去年8月的6.0%。目前預期新興市場股票的年報酬率為4.7%，高於幾個月前的4.0%。其次是國際小型股的報酬率4.4%，高於去年夏天的3.6%。新興市場債券報酬率為4.4%，去年夏天為3.4%。國際大型股為2.3%，去年為1.6%。美國通膨掛鉤債券為2.0%，去年為0.9%。美國現金為1.7%，去年為1.8%。美國債券為1.9%，高於先前的1.1%。
GMO認為美國大型股是表現最糟糕的資產類別，實際年回報率可能為-2.6%， 但優於去年夏天預期的-3.0%。其次是美國小型股的-1.2%，去年夏天預期為-2.4%。對沖國際債券則是0.0%相對於-0.1%。
倫敦凱投宏觀資深全球經濟學家麥克亞當表示，為避免葉門胡塞游擊隊的襲擊而改變紅海周圍海運貨運路線的做法，不太可能扭轉全球在對抗通膨方面取得的進展。
他寫道：「預計近期油價上漲將是暫時的，應該不致出現貨物短缺，而且運輸成本看起來不會飆升。」「即使運輸中斷確實導致企業投入成本大幅增加，需求疲軟和庫存補充也削弱了將成本轉嫁給最終消費者的定價能力。」
凱投宏觀表示，大宗商品的生產不會受到往返蘇伊士運河的紅海事件影響，也不會受到好望角和南部非洲周圍航運改道的影響，「原物料一定會到達，只是需要更長的時間。」
華爾街將拭目以待，今年最後5個交易日和新年前2個交易日的傳統漲幅「聖誕行情」是否會在這個假期實現。今年的期間從22日開始，一直持續到1月3日。
根據《股票交易者年鑑》編輯赫許(Jeff Hirsch)的數據，自1969年以來，史指在此期間平均上漲1.3%。但編輯強調，聖誕行情未能實現在歷史上看來都是股票表現不佳的先兆。
他在博客文章中寫道：「聖誕行情失敗往往會發生在熊市或今年稍晚時以較低價格買股的時期。」「聖誕行情下跌之後的1994年、2005年和2015年走勢都很平淡，並在2000年和2008年引發兩次嚴重熊市，且在2016年2月結束一個溫和熊市。」
赫許補充指出，「正如耶魯赫許著名的說法 : 『如果聖誕老人沒打電話，熊市就可能會光臨華爾街。』」
耶魯赫希 (Yale Hirsch) 是「聖誕行情」這個術語的首創者，也是《股票交易者年鑑》的創始人。
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