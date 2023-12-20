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2024美股漲跌看通膨怎麼走 專家沙盤推演3套劇本

編譯湯淑君／綜合外電
2024年通膨是否持續降溫，能不能順利降回央行目標，攸關聯準會（Fed）明年降息的步調和幅度，也將左右美股未來一年的走勢。圖／路透
2024年通膨是否持續降溫，能不能順利降回央行目標，攸關聯準會（Fed）明年降息的步調和幅度，也將左右美股未來一年的走勢。圖／路透

美國股市2023年漲勢意外的強，反映通膨減緩、聯準會（Fed）貨幣政策可望轉「鴿」。但紅海商船最近頻遭攻擊，重新燃起市場對通膨復熾的憂慮，可能使來年Fed啟動降息循環的展望生變。

MarketWatch報導，目前全球通膨減緩（disinflation）趨勢日益明朗，在20日英國公布的最新通膨數據再次獲得印證。英國11月通膨年增率減緩至3.9%，比10月的4.6%大幅下滑，且低於華爾街日報訪調經濟學家平均預測的4.4%。

不過，2024年通膨是否持續降溫，能不能順利降回央行目標，攸關Fed明年降息的步調和幅度，也將左右美股未來一年的走勢。美股史坦普500指數2023年初迄今已躍漲24%。

無論來年通膨趨勢怎麼走，由德布雪爾率領的22V Research分析師團隊已寫好教戰守則，沙盤推演市場面對三種不同的情境會如何反應。他們指出，Fed偏好的通膨指標--核心個人消費支出（PCE）物價指數--10月年增率為3.5%，預料到2024年底將降到2.4%。11月數據訂於22日（周五）出爐。

情境一：美國經濟成長率仍高於2%的趨勢水準，工資成長費時更久才趨緩，核心PCE在略高於2.4%的水準徘徊，但未超過2.75%。

在這種情況下，22V預期，Fed仍將調降政策利率，但降息次數可能不會到三、四次之多。

這將有利景氣循環股如能源、原物料、工業股，放空這些股票的難度會增加。同時，放空美元或押注美國公債殖利率下滑，也可能踢到鐵板。

情境二：核心通膨率盤旋在高於3%的水準。

在這種情境下，美債殖利率和美元可望走高，有利於採取規避風險策略。

情境三：早在2024落幕之前，通膨就已降至2.4%。

那意味Fed明年可能降息四到五次，美元貶值風險和美債殖利率下降空間擴大，金融情勢也將進一步寬鬆。

22V分析師團隊在報告中寫道：「現在股價已假定核心PCE（年增率）降到2.4%以下，同時失業率不會升高。」

這群分析師認為，目前表現落後的公司，像是小型股，應該會持續追上來。

德布雪爾領導的團隊表示，年終時節，他們最擔心的不是股市大幅回檔，而是恐慌指數（VIX）低於13、信用利差非常緊、史坦普500本益比高於19.5倍，以及多頭情緒亢奮，凡此種種皆指向史坦普500指數「進一步上漲空間日益縮小」。

殖利率 降息 史坦普500

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