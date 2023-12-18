史指收盤續揚 那指連漲八日

Meta Platforms等大型科技公司股價上漲近3%。路透

史坦普500指數上漲，維持7周連漲的動能。

道瓊工業指數上漲0.86點至3萬7306.02點。史指上漲21.37點或0.45%至4740.56點。以科技股為主的那斯達克指數上漲90.89點或0.61%至1萬4904.81點，連續第8日上揚。

史指目前距離2022年1月創下的歷史收盤高點4796.56點還有1.2%的距離。

通訊服務在史指中表現最優，該類股收漲1.9%。Meta Platforms等大型科技公司股價上漲近3%，而Google母公司Alphabet則上漲超過2%。

日本新日鐵表示將以價值149億元的交易收購美國鋼鐵公司，後者飆升26.09%。

史指上周剛結束2017年以來最長的連周漲幅，本月上漲3.8%。12月道指上漲3.8%，那指上漲4.8%。道指15日也創下盤中新高，那指創下收盤新高。

聯準會上周表示，在通膨降溫之際，預計2024年將進行三次短期降息，投資 人情緒出現正面轉變。公債殖利率 下跌，10年期公債殖利率跌破4%水準。

美國商銀財富管理部門股票策略師桑德文(Terry Sandven)表示：「這是我們在本月大部分時間所看到的情況的延續，即通膨似乎正在下降，利率呈下降趨勢，而獲利到目前為止已經穩定下來。」「這對股市來說是一個建設性的背景。」

他表示，話雖如此，投資人在進入新的一年時仍面臨一些擔憂。該策略師預計，由於目前預期過高，獲利可能會出現一些疲軟。

桑德文補充道：「除了已經升高的估值之外，潛在的企業獲利壓力也是影響謹慎樂觀前景的因素之一。」「我們認為，新的一年牛市和熊市 之間的拉鋸戰仍然保持平衡。」

由於紅海船隻遭到襲擊造成航運中斷，油價上漲逾1%。

西德州中質原油1月合約上漲1.04元或1.46%收每桶72.47元。2月布蘭特原油合約上漲1.4元或1.83%收每桶77.95元。

英國石油公司宣布，由於葉門武裝分子襲擊紅海船隻，該公司將暫停蘇伊士運河的航線。

房地產和公用事業表現不佳。這些類股是唯一兩個處於負值區域的類股。房地產下跌0.8%，公用事業下跌0.6%。

Kimco Realty和Boston Properties均下跌超過1%。Prologis下跌1.18%。

Exelon下跌2.93%，PG&E下跌2.48%。Pinnacle West Capital下跌1.59%。

The North Face和Vans母公司VF Corp.股價暴跌，該公司報告指稱駭客的攻擊影響其在假期前完成部分訂單的能力。

該公司表示，駭客加密了「一些」系統並竊取了個人資料。這是勒索軟體的一些特徵，攻擊者試圖勒索公司以換取高額付款。VF Corp. 拒絕就該事件是否為勒索軟體攻擊發表評論。該股下跌7.79%。

CFRA Research首席策略師史托佛(Sam Stovall)表示，史指在近期飆升後可能會創下歷史新高，然後再上漲5%。但他隨後預計，史指將從這些水準回落5%，因為這有歷史先例。

他說，「在收復之前熊市的所有損失後，史指在接下來2.4個月內繼續上漲5.2%，然後再次下跌5%以上，平均為-8.2%，」這是1946年以來14個熊市的歷史平均表現。

他補充說：「好消息是，在史指收復之前熊市的全部損失後，隨後的下跌都沒有成為新的熊市。」「然而，壞消息是，這種歷史新高後的上漲可能非常短暫，因為在恢復之前的熊市損失後幾乎立即下跌了4次。」

史指的反彈距離其歷史收盤高點4796.56點以及2022年1月創下的盤中高點4818.62點不到2%。如果史指較收盤高點上漲5%，則將達到5036點左右；如果較收盤高點下跌5%，則下探4784點左右。

伯恩斯坦高級研究分析師薩孔納吉(Toni Sacconaghi)表示，科技股可能在2024年面臨更大的壓力。

這位分析師在最新報告中寫道：「我們很難建議在2024年加碼科技股。」「在過去20年中，科技股只有在2009年和2020年兩次表現超過大盤指數2500個基點，而且次年表現與史指平行。」