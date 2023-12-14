利率跌數據強 道指續創新高

道瓊工業指數繼續收高，10年期公債殖利率跌破4%，零售銷售意外成長，讓投資人進一步相信2024年經濟將實現軟著陸。美聯社

道瓊工業指數繼續收高，10年期公債殖利率 跌破4%，零售銷售意外成長，讓投資人進一步相信2024年經濟將實現軟著陸。

道指收盤再創歷史新高，上漲158.11點或0.43%至3萬7248.35點；13日首次收在3萬7000點上方。史坦普500指數上漲12.46點或0.26%收4719.55點；那斯達克指數上漲27.59點或0.19%收1萬4761.56點。

交易員押注2024年降息 ，10年期公債殖利率自8月以來首次跌破4%。道指13日上漲逾1%，觸及3萬7000 點上方的歷史新高。在此之前聯邦公開市場委員會(FOMC)表示明年可能會降息三次。

美國商銀(Bank of America)首席美國經濟學家加彭(Michael Gapen)表示：「聯準會 在12月會議上表達了我們預期的鴿派立場。」「雖然我們預計聯準會不會採取徹底的寬鬆政策，但我們的確預計它會轉向更加平衡的反應函數；而最終，我們認為它確實做到了這一點。」

隨著殖利率下降，太陽能股走高。Invesco Solar ETF(TAN)上漲8.14%，其中成分股SunRun和Enphase分別上漲19.92%和11.72%。Moderna上漲9.25%，先前試驗數據顯示其實驗性癌症疫苗與默克公司的Keytruda一起使用可降低死亡或復發的風險。

大型科技股走勢落後。微軟和Netflix分別下跌2.25%和2.11%。亞馬遜和Alphabet分別下跌0.95%和0.48%。Meta Platforms下跌0.47%。

史指可能很快就會與道指一樣站上歷史新高，因為該指數距離2022年1月創下的歷史收盤紀錄僅差不到1.6%。那指距離其收盤紀錄高點約8%，距離其歷史盤中紀錄還差約9%。

以卡西迪(Gerard Cassidy)為首的RBC Capital分析師在一份長達124頁的報告中表示，2024年銀行股表現可能會像1995年一樣跑贏美股其他股票；當時銀行股飆升54% ，史指上漲34%。

RBC表示：「2024年下半年，隨著聯準會逐步降低聯邦基金利率，基本面持續改善，貸款成長開始加速，貸款損失準備金開始下降，透過股票回購實現的資本回報開始加速。」

卡西迪寫道，在銀行股跑贏大盤之前，它們將繼續提供穩定的收入，「展望未來，預計未來12-18個月將維持或增加股利，這與2008-09年形成鮮明對比，當時20家最大銀行中有18家削減或取消了股利。」

在聯準會決策者承認2024年將降息三次後，2023年初大幅下跌的地區性銀行本周飆升。而SPDR S&P Regional Banking ETF本周上漲9.4%，12月上漲近19%，許多個別銀行表現更好。Western Alliance Bancorp本周上漲17%，本月上漲29%； Citizens Financial分別上漲14%和24%；哥倫比亞銀行系統上漲11%和24%。

德意志銀行首席美國股票和全球策略師查達(Bankim Chadha)並不擔心2023年市場小幅上漲。他表示，今年表現出色的「七巨頭」股票與去年被拋售的股票相同，「當其他人並沒有真正下跌那麼多時，為什麼還要期望它們會反彈呢？」他指的是大型科技領域以外的股票。

他還預計2024年史指將上漲至5100點，認為明年除了大型科技股之外，其他領域也可能出現成長，「我不會看空大型科技股，因為它們的獲利成長速度確實比其他人快得多。但我們在尋找漲勢擴大的機會，所以我現在會尋找其他地方。」

由於美元走軟以及2024年需求成長小幅上調，油價上漲3%。

西德州中質原油(WTI)1月合約上漲2.11元或3.04%收每桶71.58元；布蘭特2月合約上漲2.35元或3.16%收每桶76.61元。

在聯準會表示升息結束後，美元也跌至4個月低點。美元疲軟使得石油價格更便宜，提振需求。

國際能源總署(IEA)表示，2024年全球石油需求將增加每天110萬桶，略高於先前預測的93萬桶。