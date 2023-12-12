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股指連漲4日 史指23月新高

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股指連漲4日 史指23月新高

財經新聞組／即時報導
隨著華爾街解析另一輪通膨數據，尋找聯準會何時開始放鬆貨幣政策的線索，美股連續第4個交易日上漲。路透
隨著華爾街解析另一輪通膨數據，尋找聯準會何時開始放鬆貨幣政策的線索，美股連續第4個交易日上漲。路透

隨著華爾街解析另一輪通膨數據，尋找聯準會何時開始放鬆貨幣政策的線索，美股連續第4個交易日上漲。

史坦普500指數上漲21.26點或0.46%收4643.7點；道瓊工業指數上漲173.01點或0.48%收3萬6577.94點。那斯達克指數上漲100.91點或0.7%至1萬4533.4點。

三大股指12日盤中均觸及52周新高，其中史指觸及2022年1月以來的最高盤中水準。以科技股為主的那指和道指分別觸及去年4月和1月以來的最高盤中水準。

11月居民消費物價較去年同期上漲3.1%，較上月上漲0.1%。《道瓊》調查的經濟學家預測年增率為3.1%。他們預計CPI將逐月保持穩定。排除食品和能源，核心通膨上升符合經濟學家的預期。

投資人正試圖以高調結束強勁的一年。道指、史指和那指已連續6周走升。

Vital Knowledge創辦人兼總裁克里薩富利(Adam Crisafulli)表示：「看多者和看空者對11 月消費者物價指數各有看法，但事實是該數字與預期非常一致，因此變化不大。」「普遍的心態似乎渴望可逢低買入，因為投資不足的人希望趁機部署資本，這可能是回跌似乎沒有發生的原因。」

交易員現在將注意力轉向聯準會定於13日下午2點發布的政策公告。華爾街普遍預期聯準會將維持利率穩定。不過，他們將梳理主席鮑爾的評論，尋找何時可能降息的訊號。

科技巨頭甲骨文第2財季營收低於華爾街預期，股價下跌12.4%。梅西百貨被花旗集團調降評級至出售，股價下跌8.28%。

能源股限制了史指的漲幅。史指11個類股板塊中有8個上漲。但能源股表現落後，收盤下跌1.3%。

主因西方石油、馬拉松石油、戴文能源和殷拓集團全面下跌。盤中全部跌幅均超過2%。

花旗表示，在經歷兩周的期貨流量放緩之後，在股指持續上漲的刺激下，美國和歐洲的市場動能正在回升。

分析師蒙塔古(Chris Montagu)寫道：「這意味著，隨著進入今年經濟發布和聯準會會議的最後一周，當前的資金流動勢頭強烈看漲。」

他還指出，12月合約將於本周到期，隨著交易商調整部位，這可能會進一步為市場注入流動性和波動性。

美國商銀證券表示，上周該公司客戶賣出的股票多於買入的股票，是10月來首見。

機構投資人領漲，對沖基金緊追在後，連續第4周成為淨賣家。然而，私人客戶是淨買家。

策略師霍爾(Jill Carey Hall)在報告中表示，「客戶出售了11個類股中的7 個，其中以醫療保健為首，連續第5周資金流出，也是8月以來最大的流出。材料類股出現8月以來最大流出。

她寫道，周期性和防禦性股票連續第6周出現資金流出，而科技和通訊服務則引領資金流入。同時，ETF也出現資金流入。

沃爾夫研究公司表示，晶片股正在發生一些變化，這可能意味著該產業將獲得更多收益。

策略師金斯伯格(Rob Ginsberg)寫道：「一周前，隨著超買狀況開始增強，它們看來像是在阻力位下波動和盤整，但11日3.4%的反彈清除了絕對和相對阻力。」

iShares Semiconductor ETF(SOXX)今年表現火爆，漲幅達57.74%。

在《彭博》報導該公司正在考慮退出其國際部門後，沃爾格林博姿聯盟 (Walgreens Boots Alliance)股價升至盤中高點。

報導引述知情人士指出，該公司正考慮在倫敦對英國Boots連鎖藥局進行首次公開募股(IPO)。報導指出，這筆交易可能使Boots的估值超過80億元。

Walgreens Boots Alliance股價下跌0.3%。

Ariel Investments聯合CEO霍布森(Mellody Hobson)和小羅傑斯(John Rogers Jr.)表示，2023年成功的投資策略可能不會在2024年奏效。

兩位投資人認為2024年可能是小型股和價值股突破的一年。在2023年的大部分時間裡，這些名字都處於次要位置，因為「七巨頭」主導了市場漲勢。霍布森說，七巨頭的市值是小型股羅素2000的3倍。

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