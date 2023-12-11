跟Epic Games打了3年反壟斷官司 Alphabet輸了

Epic Games 終於打贏和Google纏訟三年的反托辣斯官司。（路透）

加州聯邦陪審團周一裁決，Google 行動應用商店在Android 應用軟體（App ）經銷和支付市場握有壟斷地位，這對正和Epic Games打了三年的反壟斷官司的Alphabet來說是一大打擊。Epic Games執行長Tim Sweeney隨即在X平台發文說，該公司已打贏了這場官司。

在舊金山經過近一個月的庭審後，陪審團最後在不到四小時的討論中取得結論，認定Google Play透過Google的反競爭行為故意施展壟斷實力。此裁決有可能會不利Google靠App商店帶進數十億美元的收入。

主審的美國地區法官James Donato將基於陪審團認定Google Play政策不合法的裁決，決定是否要求Google必須開除Google Play以外的支付和App銷售方式。

三年前，Epic控告Google，指控Google藉由和競爭對手達成的附帶交易並運用其資源阻撓競爭，壟斷Android App經銷市場十多年。

Google則辯稱他們建立的合作夥伴關係有助於Android系統的手機和蘋果公的iPhone競爭。