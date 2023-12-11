2024年首選晶片股？TD Cowen分析師：Nvidia能再漲50%

TD Cowen分析師蘭姆塞（Matthew Ramsay）的2024年首選晶片股是輝達。（路透）

TD Cowen分析師蘭姆塞（Matthew Ramsay）的2024年首選晶片 股是今年AI 革命的骨幹輝達（Nvidia）。儘管該股今年來已經飆漲220%，開始有人看空，但蘭姆塞說：「沒必要想太多。」

他撰寫客戶報告的標題是「顯而易見不表示有錯」：「在向著無處不在的加速運算和生成式AI進行大規模範式轉變的初期，Nvidia因為不斷加速的產品路線圖，處於遙遙領先的地位」。在他看來，Nvidia「是有史以來（當然也是自網路出現以來）運算領域最具影響力的成長方向領導者」，資料中心業務今年出現爆炸式成長後，未來還有進一步擴張的潛力。

他說，Nvidia「擁有一整套卓越技術、創新血統和廣泛的增長型投資 ，應能繼續在不斷擴大的AI垂直領域，實現強勁、持續、高於同業的成長」。

蘭姆塞補充：「產品推出速度加快可以進一步激發活力，更不用說創新不僅是止於硬體方面，也包括AI工作負載的所有方面——訓練、推理和資料處理。」

雖然競爭對手超微（AMD）擁有「極具競爭力」的MI300X，但AI硬體的整體潛在市場「夠大」，足以讓兩家公司都能勝出。

根據蘭姆塞，投資人還沒有正確認知Nvidia在2025年及其後維持市場需求的能力。首先，他認為生成式AI支出會「比許多投資人想像的更持久」。此外，Nvidia在晶片外，也開始銷售全套系統，將帶來更大機遇。

蘭姆塞給Nvidia的股票評級是「跑贏大盤」，目標價700美元，以周一收在466.27美元而言，還有50%的漲幅。