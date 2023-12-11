我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人超狂聖誕裝飾 她把住家變打卡熱點

周海媚生死成謎傳「昏迷搶救中」 監製友人曝現況

2024年首選晶片股？TD Cowen分析師：Nvidia能再漲50%

編譯季晶晶／綜合外電
TD Cowen分析師蘭姆塞（Matthew Ramsay）的2024年首選晶片股是輝達。（路透）
TD Cowen分析師蘭姆塞（Matthew Ramsay）的2024年首選晶片股是輝達。（路透）

TD Cowen分析師蘭姆塞（Matthew Ramsay）的2024年首選晶片股是今年AI革命的骨幹輝達（Nvidia）。儘管該股今年來已經飆漲220%，開始有人看空，但蘭姆塞說：「沒必要想太多。」

他撰寫客戶報告的標題是「顯而易見不表示有錯」：「在向著無處不在的加速運算和生成式AI進行大規模範式轉變的初期，Nvidia因為不斷加速的產品路線圖，處於遙遙領先的地位」。在他看來，Nvidia「是有史以來（當然也是自網路出現以來）運算領域最具影響力的成長方向領導者」，資料中心業務今年出現爆炸式成長後，未來還有進一步擴張的潛力。

他說，Nvidia「擁有一整套卓越技術、創新血統和廣泛的增長型投資，應能繼續在不斷擴大的AI垂直領域，實現強勁、持續、高於同業的成長」。

蘭姆塞補充：「產品推出速度加快可以進一步激發活力，更不用說創新不僅是止於硬體方面，也包括AI工作負載的所有方面——訓練、推理和資料處理。」

雖然競爭對手超微（AMD）擁有「極具競爭力」的MI300X，但AI硬體的整體潛在市場「夠大」，足以讓兩家公司都能勝出。

根據蘭姆塞，投資人還沒有正確認知Nvidia在2025年及其後維持市場需求的能力。首先，他認為生成式AI支出會「比許多投資人想像的更持久」。此外，Nvidia在晶片外，也開始銷售全套系統，將帶來更大機遇。

蘭姆塞給Nvidia的股票評級是「跑贏大盤」，目標價700美元，以周一收在466.27美元而言，還有50%的漲幅。

AI 投資 晶片

上一則

承諾審慎對待一帶一路資金 巴紐總理：不會輕率對待中國貸款

下一則

甲骨文雲端營收成長放緩 CEO喊需求直奔月球也沒用 盤後重挫8%

延伸閱讀

商務部長：輝達可賣AI晶片給中國 但不能是最先進 會持續檢視

商務部長：輝達可賣AI晶片給中國 但不能是最先進 會持續檢視
美國與輝達公司商討 允有限度向中國銷售AI晶片

美國與輝達公司商討 允有限度向中國銷售AI晶片
台積電可望維持領先 FT曝三星、英特爾「良率不佳」 恐難在2奈米超車

台積電可望維持領先 FT曝三星、英特爾「良率不佳」 恐難在2奈米超車
黃仁勳：輝達將擴大與越南合作 支持發展AI、數位基礎建設

黃仁勳：輝達將擴大與越南合作 支持發展AI、數位基礎建設

熱門新聞

2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

2023-12-08 13:07
最新估計指出，今年天災保險理賠再度站上1,000億美元，連四年突破此關卡。 （美聯社）

這類保險理賠連4年飆破千億美元 學者：正對保險公司產生「重大影響」

2023-12-07 06:41
Fundstrat全球顧問研究主管Tom Lee預期，美股史坦普500指數可望在2024年底前躍上5,200點。（路透）

2023預測神準的華爾街水晶球 直言2024美股漲幅集中「這區間」

2023-12-08 06:18
由於俄國進口激增情，日本國內蟹肉的價格較去年大幅慘跌三成以上。俄烏戰爭使俄國蟹肉遭制裁而被其他市場拒於門外。（取材自alibaba.com）

日本蟹肉價格比去年暴跌逾三成 竟與此事有關

2023-12-04 12:23
如果跟著民主黨前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）走，過去12個月更來到妙不可言的獲利50%。（歐新社）

股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

2023-12-10 06:50

超人氣

更多 >
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
未付罰款 他不知58萬房子被法拍 賤賣8.5萬元

未付罰款 他不知58萬房子被法拍 賤賣8.5萬元