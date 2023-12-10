我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國近期發現 病童沒咳嗽等症狀檢查才知患肺炎

菲律賓民團船隊赴南海捍主權 遭中國船尾隨後放棄

華為余承東：明年將有顛覆性產品

記者林茂仁／即時報導
華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東。（澎湃新聞）
華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東。（澎湃新聞）

華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在「花粉年會」上表示，給大家「洩密」：華為明年會推出非常有引領性、創新性、顛覆性的產品，並改寫行業歷史。外界推測該顛覆性產品可能是搭載鴻蒙系統有關的終端設備。

余承東8日在深圳出席2023華為花粉年會上表示，余承東說，到時會你可以看到，我們怎麼樣能夠改寫這個行業的歷史，當我們被制裁之後我們就沒有供應，我們這個市場還是非常沉寂的，但我們回來了，我們會繼續在創新引領的這個道路上奮勇前進，不斷為大家提供更好的產品體驗和服務，我們希望能夠不斷超越大家的期望，做別人想不到的事情或者想到但做不到的事情，甚至是他們不敢想的事情。

余承東預告，華為明年將會推出鴻蒙原生應用與原生體驗的產品，那將會是整個中國終端類作業系統的真正的王者。

華為在今年8月開發者大會上發布鴻蒙HarmonyOS 4.0，並公布面向開發者的「純鴻蒙」HarmonyOS NEXT開發者預覽版；9月底華為秋季全場景新品發布會上，余承東宣布全面啟動鴻蒙原生應用，HarmonyOS NEXT開發者預覽版將在2024年第1季面向開發者開放。

澎湃新聞此前報導，華為相關人士表示，未來iOS、鴻蒙、安卓將為三個各自獨立的系統。但推出時間還不確定。此外，證券時報也引述業內人士說法稱，華為內部確實確立明年鴻蒙不兼容安卓的計畫，但具體時間暫未明確。

為對鴻蒙系統預作準備，網易、美團、今日頭條、釘釘等多家網路公司近期發布多個和鴻蒙系統有關的職務，涉及軟體研發、移動研發、嵌入式開發等多領域，開出的薪資水平也高於業界行情。

華為 安卓 證券

上一則

亞投行被指遭中共把持 加拿大無限期停止參與

延伸閱讀

理想汽車首席執行官李想 全方位向華為學習經營

理想汽車首席執行官李想 全方位向華為學習經營
華為汽車新公司 估值達2500億人民幣

華為汽車新公司 估值達2500億人民幣
華為邀4車企組智慧車大聯盟 拚成開放平台重要主導者

華為邀4車企組智慧車大聯盟 拚成開放平台重要主導者
華為進軍汽車產業新動作 聚焦智慧駕駛系統研發

華為進軍汽車產業新動作 聚焦智慧駕駛系統研發

熱門新聞

2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49
由於俄國進口激增情，日本國內蟹肉的價格較去年大幅慘跌三成以上。俄烏戰爭使俄國蟹肉遭制裁而被其他市場拒於門外。（取材自alibaba.com）

日本蟹肉價格比去年暴跌逾三成 竟與此事有關

2023-12-04 12:23
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

2023-12-08 13:07
Fundstrat全球顧問研究主管Tom Lee預期，美股史坦普500指數可望在2024年底前躍上5,200點。（路透）

2023預測神準的華爾街水晶球 直言2024美股漲幅集中「這區間」

2023-12-08 06:18
聯邦宣布將投入160億美元改善全美最繁忙鐵路線「美鐵東北走廊」。（取材自官網）

美國致力重振「客運火車」風光 砸重金改善、興建高鐵

2023-12-04 01:00
美國家電、家具、二手車在內部分貨物價格開始下跌。(路透)

貨物通縮回來了 通膨可望重返至2%

2023-12-03 20:08

超人氣

更多 >
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異