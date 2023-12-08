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軟著陸預期高 史指今年新高

AMD新晶片來勢洶洶 為什麼Nvidia投資人不必擔心？

編譯黃淑玲／綜合外電
超微最新AI晶片上市，這個AMD Instinct平台，由8顆MI300X GPU所組成。（本報系資料庫）
超微最新AI晶片上市，這個AMD Instinct平台，由8顆MI300X GPU所組成。（本報系資料庫）

超微（AMD）的人工智慧（AI）新晶片來了，不過有分析師認為，輝達（Nvidia）的投資人不必太擔心這位輝達主要對手的最新動作。

美國銀行（BofA）全球研究分析師Vivek Arya在超微發表新晶片的同一天，重申對輝達的買進「首選」評級，目標價維持在700美元。當天超微宣布Instinct MI300X加速器，已經可以銷售給資料中心客戶與伺服器製造商。MI300X晶片是超微要與輝達的資料中心H100 AI晶片競爭的產品。

Arya在最新的報告中寫道：「同業AMD發表了頭一個競爭的MI300系列產品，不過沒有提出未來的路線圖。而輝達以每年（相較於先前的每兩年）推出產品的節奏，已有穩定的路線規畫。」

周四輝達股價收盤上漲2.40%至465.96美元；超微股價收盤狂飆9.89%至128.37美元。

Arya指出，輝達很快在明年就會發表H100的接續產品H200，然後在明年底以前，還會推出另一個取名B100的GPU。他認為，輝達晶片在訓練AI模型的領導地位，應該會擴大到「inferencing」（推論）市場。推論是AI模型生成答案的過程。

另外，輝達目前的價位也相當吸引人，交易價格在2024年預期每股盈餘的22倍。Arya估算輝達的獲利年增率可達55%至60%。他說，「輝達現在供給仍然受限，但每季都有改進，擁有多季的成長能見度」。

輝達 晶片 AI

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