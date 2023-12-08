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11月就業市場溫和回升 降息時機恐略緩

編譯任中原／綜合外電
美國11月就業數據顯示勞動市場溫和回升。(美聯社)
美國11月就業數據顯示勞動市場溫和回升。(美聯社)

美國11月就業數據顯示勞動市場溫和回升，非農就業人口增加19.9萬人，高於預估的18.5萬人，失業率意外下降，工資升幅小幅下降，每周工時小增，勞動參與率稍稍回升。由於11月就業數據略優於預估，加上近日公債漲勢過猛，使美債殖利率8日盤中回升。

11月非農業就業人數回升，一部分是因為汽車工人罷工結束，使就業約增加3萬人所致，且是連續第二個就業增量低於今年的單月平均水準，再加上9、10兩月就業人數卻總共下修3.5萬人，顯示就業市場緊俏程度仍持續緩解中。

民間部門就業僅增加15萬人，略低於預估的15.9萬人，但比10月時的8.5萬人增量（修正數）明顯好轉。只有醫療照顧與社會協助部門就業增加，但其他產業不是微增，就是減少。製造業增加2.8萬人，大致符合預估，比10月時的3.5萬人減量好轉，主要是反映汽車工人罷工結束。

平均時薪比10月上升0.4％，高於預估的0.3%，更高於10月時的0.2%升幅（修正數）；年比則攀升4%，符合預估，也與10月時修正後的升幅持平（修正數）。平均每人每周工時維持為34.4小時。

11月失業率急降0.2個百分點，為3.7%，也比預估的3.9%偏低；勞動參與率小升0.1個百分點，為62.8%，顯示勞工就業意願略升。就業不足率（U6）由7.2%降到7%，顯示從事兼職工作的人數略減。

經濟學者表示，10月就業報告雖比預估略佳，但仍顯示勞動市場持續降溫，經濟仍持續趨向軟著陸目標；預料聯準會（Fed）12月13日會議將維持利率不變，但也不會提前升息。

就業 殖利率 罷工

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