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全球首例 數位人民幣可用於新加坡

記者陳宥菘／即時報導
新加坡金融管理局7日宣布，開展中國與新加坡之間的跨境數位人民幣試點，將允許兩國旅客使用數位人民幣進行消費。圖為黃循財（左）5日抵達北京後在北京與新加坡人齊聚。（圖／取自facebook@Lawrence Wong）
新加坡金融管理局7日宣布，開展中國與新加坡之間的跨境數位人民幣試點，將允許兩國旅客使用數位人民幣進行消費。圖為黃循財（左）5日抵達北京後在北京與新加坡人齊聚。（圖／取自facebook@Lawrence Wong）

新加坡副總理黃循財近日訪問中國，召開雙方最高層級的雙邊合作聯委會（JCBC），並在會上達成24項成果，其中除了互相實施免簽30天引起關注，新加坡金融管理局7日再宣布開展兩國間的跨境數位人民幣試點，將允許兩國旅客使用數位人民幣進行消費。中媒更指出，新加坡成為全球首個宣布這項措施的國家。

新加坡金管局7日公布一系列擴大與中國金融合作的措施，並表示，這些都是黃循財7日與中國國務院副總理丁薛祥共同主持在天津舉行的第十九屆雙邊合作聯席會議上，有商討到的倡議。

首先是中新展開跨境電子人民幣試點。新加坡金管局表示，在該局與中國人民銀行（中國央行）數位貨幣研究所2020年簽署數位金融合作諒解備忘錄後，雙方正進行試點，允許兩國旅客使用數字人民幣在新加坡和中國旅遊消費，讓旅客旅行購物更便利。

另外，推出新加坡交易所與上海證券交易所的交易所交易基金（ETF）產品互聯互通。新加坡金管局指出，這是繼去年第十八屆JCBC成功推出新交所與深圳證券交易所ETF產品互通之後，為雙邊合作增添更多機會。

新交所又與廣州期貨交易所簽署諒解備忘錄，就綠色發展相關產品和業務領域的資訊交流、互訪和培訓及聯合研究加強合作。

新加坡的銀行亦與中國銀聯，就新加坡PayNow與銀聯之間潛在的匯款聯動，展開早期可行性討論，促進兩國之間的安全便捷跨境支付和匯款。

新加坡金管局表示，今年是兩國金融合作富有成果的一年，金管局歡迎數位金融和資本市場互聯互通的新舉措，將可促進雙方金融中心之間新的資金流動，深化貿易和經濟關係。

新加坡副總理兼財長黃循財自5日起訪問中國4天，他7日與丁薛祥共同主持中新雙邊合作聯委會第19次會議，達成24項成果，包括進一步升級「自由貿易協定」議定書，以及30日互免簽證。黃循財此行早些時候還與中共中央財辦主任何立峰、中國國務院總理李強會面。

新加坡 國務院 證券

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