全球首例 數位人民幣可用於新加坡

新加坡金融管理局7日宣布，開展中國與新加坡之間的跨境數位人民幣試點，將允許兩國旅客使用數位人民幣進行消費。圖為黃循財（左）5日抵達北京後在北京與新加坡人齊聚。（圖／取自facebook@Lawrence Wong）

新加坡 副總理黃循財近日訪問中國，召開雙方最高層級的雙邊合作聯委會（JCBC），並在會上達成24項成果，其中除了互相實施免簽30天引起關注，新加坡金融管理局7日再宣布開展兩國間的跨境數位人民幣試點，將允許兩國旅客使用數位人民幣進行消費。中媒更指出，新加坡成為全球首個宣布這項措施的國家。

新加坡金管局7日公布一系列擴大與中國金融合作的措施，並表示，這些都是黃循財7日與中國國務院 副總理丁薛祥共同主持在天津舉行的第十九屆雙邊合作聯席會議上，有商討到的倡議。

首先是中新展開跨境電子人民幣試點。新加坡金管局表示，在該局與中國人民銀行（中國央行）數位貨幣研究所2020年簽署數位金融合作諒解備忘錄後，雙方正進行試點，允許兩國旅客使用數字人民幣在新加坡和中國旅遊消費，讓旅客旅行購物更便利。

另外，推出新加坡交易所與上海證券 交易所的交易所交易基金（ETF）產品互聯互通。新加坡金管局指出，這是繼去年第十八屆JCBC成功推出新交所與深圳證券交易所ETF產品互通之後，為雙邊合作增添更多機會。

新交所又與廣州期貨交易所簽署諒解備忘錄，就綠色發展相關產品和業務領域的資訊交流、互訪和培訓及聯合研究加強合作。

新加坡的銀行亦與中國銀聯，就新加坡PayNow與銀聯之間潛在的匯款聯動，展開早期可行性討論，促進兩國之間的安全便捷跨境支付和匯款。

新加坡金管局表示，今年是兩國金融合作富有成果的一年，金管局歡迎數位金融和資本市場互聯互通的新舉措，將可促進雙方金融中心之間新的資金流動，深化貿易和經濟關係。

新加坡副總理兼財長黃循財自5日起訪問中國4天，他7日與丁薛祥共同主持中新雙邊合作聯委會第19次會議，達成24項成果，包括進一步升級「自由貿易協定」議定書，以及30日互免簽證。黃循財此行早些時候還與中共中央財辦主任何立峰、中國國務院總理李強會面。