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要塞英雄與樂高合作 推全新遊戲模式 槓上Minecraft

編譯林奇賢／綜合外電
「要塞英雄」（Fortnite）與樂高合作釋出全新遊戲模式，備受矚目。 (美聯社)
「要塞英雄」（Fortnite）與樂高合作釋出全新遊戲模式，備受矚目。 (美聯社)

熱門電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）展開與樂高備受矚目的合作，如今已釋出全新的遊戲模式，玩家可以從中蒐集樂高積木來構築他們的世界。

BBC報導，這似乎是從史上最暢銷的遊戲「當個創世神」（Minecraft）汲取靈感；這是款樂高風格的積木建造和製作遊戲。

影片來源：YouTube LEGO Fortnite

事實上，要塞英雄有多種遊戲模式，但迄今最受歡迎的是線上大逃殺（battle royale）模式，最多有100名玩家會進行廝殺，直到只剩最後一人。

Minecraft則是玩家打造建築和製作工具和武器，藉此在遊戲世界中維生，類似於要塞英雄第一個推出的「拯救世界」（Save the World）模式，這甚至比大逃殺模式更早推出。

但大逃殺模式特別受歡迎，讓要塞英雄的其他遊戲模式完全被比下去。如今要塞英雄最為人所知的就是，是個有製作元素的線上射擊遊戲。

而與樂高展開的新合作，無論怎麼看，都是一種要塞英雄找回初衷的方式，而且與樂高的合作不是換換樣子而已。遊戲預告片顯示，要塞英雄的遊戲世界大幅改變，建築和腳色都基於樂高的產品。

而且有許多遊戲片段顯然是受到Minecraft的啟發，例如玩家打造綿羊的圍籬、種菜、在篝火旁吃東西、以及砍樹以獲得打造工具的材料。

但要塞英雄的粉絲可能不會感到吃驚，因為這款遊戲先前以高調合作而著稱，先前也曾攜手Marshmello、Ariana Grande，在遊戲內舉辦演唱會。

儘管每月玩家有7000萬人，要塞英雄開發商Epic Games還想要更多人參與。該公司總裁Adam Sussman說：「這絕對是為了擴大玩家人數。」

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