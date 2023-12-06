小摩CEO戴蒙再嗆加密幣行業：如果我是政府 就把它關掉

摩根大通執行長戴蒙6日出席參院銀行委員會聽證會。（美聯社）

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）6日對國會議員表示，如果他擁有議員們的權力，他就會關閉加密貨幣 行業。

戴蒙在參議院銀行委員會舉行的年度華爾街 監督聽證會上說：「如果我是政府，就會把它關掉。」

彭博資訊指出，戴蒙長期抨擊數位貨幣，以前就曾批評加密幣是「龐氏騙局」、「欺詐」。他的最新評論，是在加密行業出現了一系列駭客攻擊和醜聞之後提出。自班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）的加密貨幣交易平台FTX倒閉開始，加密貨幣行業受到了美國監管機構和國會議員愈來愈多的審查。

麻州民主黨參議員華倫 （Elizabeth Warren）在聽證會上與共和黨人、銀行機構領導人，一同將矛頭指向加密貨幣行業。華倫說：「今天的恐怖分子有了繞過『銀行保密法』的新方法：加密貨幣。」

戴蒙和美國銀行（BofA）執行長莫尼罕（Brian Moynihan）等其他銀行機構負責人表示，他們已經制定了保障措施，來防止恐怖分子和其他非法行為者利用其機構。華倫認為，銀行遵循的反洗錢規範應該擴展到數位資產，所有出席聽證的銀行執行長都表示同意。

華倫說：「我通常不會與市值數十億美元銀行的執行長攜手，但這事關乎國家安全。」華倫曾對加密貨幣行業監管的必要性以及主要貸款機構與加密貨幣行業的連結表示擔憂。