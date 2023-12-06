比特幣為何連漲7周？4大利多颳完美風暴 不飆升才怪

比特幣及其他加密幣價格6日繼續勁揚，刷新20個月新高紀錄，漲勢看來毫無停歇跡象。圖／路透

比特幣 （Bitcoin）及其他加密幣價格6日繼續飆高，刷新20個月新高紀錄，漲勢看來毫無停歇跡象。專家指出，加密幣過去七周來一路扶搖直上，反映多重利多因素組成的「完美風暴」在背後助攻。

巴隆周刊（Barron's）報導，比特幣過去24個小時之內大漲6%，價格直逼43,800美元，稍早更一度飆破44,000美元大關，觸及2022年4月初以來最高價位。

比特幣自10月中旬以來就漲勢凌厲，一大驅動因素是，市場對美國主管當局不久將批准首支現貨比特幣ETF寄予厚望。但仍有其他利多因素為漲勢推波助瀾。

數位資產管理公司Grayscale研究部主管Zach Pandl說：「不論是總體經濟或個體經濟因素，目前都對比特幣有利。」

四大利多形成完美風暴

他指出四大利多：1.聯準會（Fed）已經「轉鴿」，預料明年將調降利率；2. 在2024年4月初下次「減半」之前，比特幣供應量仍非常吃緊；3. 投資 人正期待比特幣現貨ETF獲准上市的好消息；4. 明年美國總統大選將登場，助長避險買盤。

這四大因素合力助攻，協助比特幣近幾周價格漲幅遙遙領先美股道瓊和標普500指數。Fed降息在望，總體經濟環境可望改善，也激勵美股勁漲，只不過比特幣漲得更兇。

除了比特幣外，市值第二大加密幣乙太幣（Ether）也躍升4%至2,275美元。小型代幣走勢一樣活蹦亂跳，卡爾達諾（Cardano）漲8%，Polygon漲5%，「迷因幣」狗狗幣（Dogecoin）狂飆17%，柴犬幣（Shiba Inu）跳漲 13%。

長期展望仍見仁見智

不過，專家對比特幣長期展望看法仍分歧。

Bleakley Financial分析師Peter Boockvar就懷疑這波漲勢是否後繼有力，畢竟主要央行 顯然不準備把比特幣納為央行準備資產之一。Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley認為，今後需要新一波巨大的流動性挹注加密幣體系，才能為漲勢推波助瀾，否則預言比特幣價格將再創高峰只是一廂情願的想法。

有「女股神」之稱的方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）則認為，投資比特幣可防範未來可能出現的通貨緊縮，她預期比特幣可能漲上65萬美元，在最最樂觀情境下，有朝一日甚至可能飆上100萬至150萬美元。