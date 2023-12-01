我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI提醒：遇電信詐騙 48小時內報案7成機率可追回金錢

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

編譯季晶晶／即時報導
羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）
羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

日經亞洲評論報導，1970年代與金融大鱷索羅斯（George Soros）共創量子基金的投資大師羅傑斯（Jim Rogers）受訪表示，儘管聯準會可能暫停升息的預期推動美股上漲，但全球經濟並未脫離困難時期。他說，「我們好時光要結束了」。 

被羅傑斯視為全球經濟指標的美股自2010年代以來一路往上漲，他說，漲勢是「美國史上最長，對我來說，可能是很快就要告終。上漲的股票愈來愈少，通常意味壞日子要來了。一兩年內，每個人就都要碰上問題。等遇到問題⋯將是我這一生中最遭情況。」他預計聯準會可能明年降息，而經濟衰退更近了。

現年81歲的羅傑斯不是第一次看淡前景，他2015年就曾說過，懷疑全球金融市場會在未來一兩年內看到長期的重大問題。

要求兩個女兒都要會講流利中文的羅傑斯說，中國房地產泡沬破了，要難很長一段時間才能復甦。日股則可能重返過去紀錄高點，接近40000點。他說自己賣日股不是因為看跌，而是漲幅很大了。

他在一些大宗商品仍然看到機會，因為這是「所剩最便宜的資產類別」，比方白銀和糖從歷史最高價位大跌了60%至70%。另外，全球脫碳趨勢推動銅、鎳和其他電動車和再生能源必不可少的關鍵金屬價格飆升，而他自己還不會放棄煤碳，因為還沒有足夠的新能源供應可以取代煤炭和其他化石燃料。

聯準會 美股 投資

上一則

史坦普：中國房地產即將觸底

延伸閱讀

史坦普：中國房地產即將觸底

史坦普：中國房地產即將觸底
胡桃核的傳奇

胡桃核的傳奇
通膨續降溫 PCE物價僅年增3%

通膨續降溫 PCE物價僅年增3%
沃爾瑪採購來源 由中國轉印度

沃爾瑪採購來源 由中國轉印度

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28
美元兌日圓貶值0.8%，至147.49日圓，繼續從本月觸及的152日圓附近回升。（路透）

美元跌到三個月谷底 Fed理事暗示可能降息 日圓續升

2023-11-28 20:05
對美髮師來說，小費是很重要的收入，所以，通常顧客接受服務應該給小費。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

上髮廊整理頭髮 小費怎麼給？

2023-11-27 16:31

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷