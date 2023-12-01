傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

日經亞洲評論報導，1970年代與金融大鱷索羅斯（George Soros）共創量子基金的投資 大師羅傑斯（Jim Rogers）受訪表示，儘管聯準會 可能暫停升息的預期推動美股 上漲，但全球經濟並未脫離困難時期。他說，「我們好時光要結束了」。

被羅傑斯視為全球經濟指標的美股自2010年代以來一路往上漲，他說，漲勢是「美國史上最長，對我來說，可能是很快就要告終。上漲的股票愈來愈少，通常意味壞日子要來了。一兩年內，每個人就都要碰上問題。等遇到問題⋯將是我這一生中最遭情況。」他預計聯準會可能明年降息，而經濟衰退更近了。

現年81歲的羅傑斯不是第一次看淡前景，他2015年就曾說過，懷疑全球金融市場會在未來一兩年內看到長期的重大問題。

要求兩個女兒都要會講流利中文的羅傑斯說，中國房地產泡沬破了，要難很長一段時間才能復甦。日股則可能重返過去紀錄高點，接近40000點。他說自己賣日股不是因為看跌，而是漲幅很大了。

他在一些大宗商品仍然看到機會，因為這是「所剩最便宜的資產類別」，比方白銀和糖從歷史最高價位大跌了60%至70%。另外，全球脫碳趨勢推動銅、鎳和其他電動車和再生能源必不可少的關鍵金屬價格飆升，而他自己還不會放棄煤碳，因為還沒有足夠的新能源供應可以取代煤炭和其他化石燃料。