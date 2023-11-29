黃仁勳：美還要十幾年才能晶片獨立 重申為中開發合規產品

輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 表示，美國還要至少10年、甚至長達20年的時間，才能打破對海外晶片 製造的依賴。

黃仁勳在紐約舉行的紐約時報DealBook會議上發言，解釋輝達的產品仰賴來自世界各地的無數的零組件，而非只是仰賴台灣，儘管輝達最重要的零組件都是在台灣製造。

黃仁勳說：「我們距離實現供應鏈獨立還有10到20年的時間。」

這樣的展望顯示，要實現拜登政府讓更多晶片製造業回流美國的重要目標，還有很長的路要走。拜登已支持兩黨立法支援在美國本土建立製造廠，而許多最大企業正規畫擴大在美營運，包輝達最大製造合作夥伴台積電，以及三星電子與英特爾。

黃仁勳也再度保證輝達仍會致力於維持在中國市場的業務。目前中國仍是晶片的最大市場。在美國政府實施出口管制並於上月進一步緊縮限制措施之後，輝達無法再向中國出售其最強大的AI處理器。華盛頓認為，有必要採取這些措施來保護國家安全。

黃仁勳表示，在美國公布最新規定後，輝達正為中國市場開發不會觸發限制措施的產品。

他說：「我們必須推出符合監管規定的新晶片，一旦我們符合規定，我們就會回到中國」，「我們盡力跟所有能開展業務的各方合作。另一方面，我們的國安很重要。我們的國家競爭力很重要。」

他還提醒慎防這類規定可能會帶來意料外的後果。他說，中國目前有多達50家公司正在研究將與輝達產品競爭的技術。