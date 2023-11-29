拼多多市值逼近阿里巴巴 馬雲：AI電商時代剛開始

中國電商新勢力「拼多多」今天在美股大漲18%，市值逼近電商龍頭阿里巴巴。（中新社）

中國電商 新勢力「拼多多 」今天在美股大漲18%，市值逼近電商龍頭阿里巴巴。對此，阿里巴巴創始人馬雲 今天罕見在內部網站發文打氣，強調AI電商時代才剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。

綜合陸媒報導，成立於2015年的拼多多，憑藉低價團購快速崛起，與阿里巴巴、京東並列中國電商平台三巨頭。

拼多多昨天發布財報顯示，今年第3季總營收人民幣688.4億元（約96.5億美元），比去年同期暴增93.9%；淨利潤170.271億元，也大幅增長37%。

因為收益遠高於預期，拼多多股價在美國那斯達克交易所（Nasdaq）大漲，今晨收盤報139美元，漲幅18.08%，市值來到1834.23億美元。

相形之下，阿里巴巴第3季營收僅增長9%，其美股股價今晨收盤又下跌1.02%，報76.74美元，市值下滑至1954.4億美元。

拼多多總市值不僅遠遠超過京東集團的443.21億美元，距離阿里巴巴美國市值也只差108億美元。

據報導，拼多多市值直逼阿里巴巴，有員工在阿里內部網站留言，稱「此刻難眠，也不敢想，拼多多市值直接來到1855億美金（盤中），相比我們的1943億美金，差距僅80億美金，著實嚇一跳。那個看不起眼的『砍一刀』，快成老大哥了。」

對此，馬雲罕見發文回應，請大家多提建設性意見和建議，特別是創新想法，相信今天的阿里人大家都在看都在聽。「我更堅信阿里會變，阿里會改。」所有偉大的公司都誕生在冬天裡。

馬雲強調：「AI（人工智慧）電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」

他祝賀pdd（拼多多）過去幾年的決策，執行和努力，強調「誰都牛x過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和願景，阿里人，加油！」

中國經濟低迷、消費萎縮，今年電商平台打起流血的價格戰，但拼多多卻能在較淡的第3季締造亮麗數字，陸媒多指向主因是其跨境電商平台Temu的高速增長。

去年9月，Temu首次在北美上線，一年多時間裡先後進入美國、加拿大、澳洲、英國、法國等歐美國家，以及日本、韓國、菲律賓、馬來西亞等亞洲國家。

行動洞察諮詢公司GWS數據顯示，今年1月以來，Temu每天新增用戶都在近千萬，這個增速還沒有放緩的跡象。中金公司預估，Temu在2023年商品交易總額（GMV）將達到180億美元。