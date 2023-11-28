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孟格辭世／對波克夏會有什麼影響？後巴菲特才是關鍵

編譯黃淑玲／綜合外電
「股神」巴菲特（左）與孟格2019年出席波克夏年度股東大會的檔案照片。(美聯社)
「股神」巴菲特（左）與孟格2019年出席波克夏年度股東大會的檔案照片。(美聯社)

「股神」巴菲特的重要事業夥伴孟格周二去世，美國財經周刊巴隆（Barron's）資深副主編貝瑞（Andrew Bary）撰文指出，雖然孟格是巴菲特的左右手，但巴菲特的公司波克夏一直都是巴菲特的個人舞台，孟格辭世對波克夏不會有太大影響。

93歲的巴菲特自1965年開始就掌理波克夏，而且寶刀未老的他，目前還仍然擔任管事的執行長。去年巴菲特受訪時還形容自己對於波克夏一直都在努力工作。

孟格身為波克夏副董事長，由1978年起就是董事會成員。貝瑞認為，孟格對於巴菲特的角色，比較多的性質是諮詢、顧問，而不是深入公司日常營運。

孟格過世的消息在周二美股即將收盤之前傳來，市場的反應小，波克夏B股微跌0.4%至360.05美元。

波克夏的領導團隊，除了靈魂人物巴菲特，就是很可能是巴菲特繼任人的艾伯（Greg Abel），他現在主管公司的龐大的非保險事業。詹恩（Ajit Jain）則是保險事業的主管。艾伯與詹恩都是2018年開始就站上目前的崗位，艾伯近年再被委以較多責任。

貝瑞相信，真正會對波克夏帶來大的改變將會是巴菲特交出執行長的棒子，以及巴菲特過世之後。而「後巴菲特」的波克夏領導團隊，應該會是：艾伯擔任執行長，詹恩仍然管理保險事業，Ted Weschler Todd Combs會照顧公司的投資營運。Weschler和Combs兩人現在負責波克夏3,500億美元股票投資組合的10%投資工作。巴菲特的長子霍華德·巴菲特（Howard Buffett）將擔任沒有業務管理職務的董事長。

巴菲特持有波克夏15%股權，由於幾乎都是有超級投票權的A股，所以投票權有30%，這些價值1,180億美元的股權在巴菲特過世後，將進入信託，如此安排可保護波克夏，在巴菲特萬一離世後的前幾年，免於受到維權股東或是其他外部壓力。

巴菲特曾經說，他認為自己離開人世那天，波克夏的股票會如許多人推測的，是上漲而不是下跌，他的看法是，因為投資人立刻會預期波克夏會拆分，而各拆分部分加起來，會更有價值。

巴菲特 波克夏 投資

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