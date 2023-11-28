國泰世華銀：美國明年降息與否 須觀察2指標

美國聯準會（Fed）去年啟動升息潮，但外界認為經濟和金融市場展現韌性。（Getty Images）

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天表示，美國明年是否降息 要看2指標，包括核心通膨2.5%到3%之間，以及失業率在4.3%到4.4%之間，沒有達到上述指標之前，預期美國聯準會（Fed）不太會出現急促的降息。

國泰世華銀今天下午線上舉行「2024全球投資 趨勢論壇」，邀請全球最大避險基金橋水資深投資專家狄米克（Patrick Dimick）以線上直播方式，跟林啟超跨海同台，分享對明年總經與投資看法。

美國聯準會（Fed）去年啟動升息 潮，但外界認為經濟和金融市場展現韌性，狄米克認為背後因素包含美國家庭與企業消費支出仍強勁、產業供需缺口大等。他推估，未來高利環境將延續更長的時間，經濟成長將趨緩，通膨數據仍維持在一定數值之上。

外界關注Fed明年是否可能降息，林啟超表示，端看2個指標，第一，美國核心通膨往2.5%到3%區間走，第二是失業率到4.3%到4.4%之間，沒有達到上述2指標之前，預期Fed不太會出現急促的降息。

林啟超預期，全球未來3到5年會面臨較低的經濟成長、較高的通膨，高利環境將維持更長的時間，在缺乏政策紅利推動的資金行情下，長期來看，股市將呈現震盪中緩步走揚。債市方面，在美國停止升息，甚至有降息預期的環境下，殖利率可望下滑，債券投資價值浮現。

林啟超分析，明年經濟復甦取決2大因素，第一，必須留意美國貨幣政策動向，高利環境（higher for longer）將維持多久，畢竟高利維持時間拉長，對景氣還是有一定影響。

第二，觀察中國復甦狀況。林啟超指出，中國今年上半年外國人入境人次僅840萬人，跟疫情前相比、大幅縮減逾8成，不僅外國人在中國消費減少，中國企業借錢投資的槓桿率也愈來愈小，當消費跟投資信心都相對在低點時，恐怕會讓全球景氣回溫速度跟著放緩。

至於未來台灣總經走勢，林啟超表示，必須留意台灣核心通膨數據，台灣已經升息幾次，但核心通膨數字沒有變化太多，疫情後許多國家都出現通膨預期愈來愈明顯的狀況，預期台灣央行明年上半年降息可能性很低，明年利率變動機會不大。

匯率部分，林啟超表示，如果一國央行升息力道愈強，在外流通貨幣就會愈少，進一步會讓該國貨幣走強。美國升息開始停止後，強勢美元地位就比較受到影響，未來1年美元會有一點下滑跡象。如果美國明年開始降息，可能會有資金回流亞洲，新台幣明年下半年偏升值格局。