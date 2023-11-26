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不到5個月漲了40% 聯發科為什麼還可能繼續上漲？

編譯劉忠勇／綜合外電
大摩看好聯發科明年在旗艦智慧手機市占率將由今年的20%達到明年的30%至35%。（美聯社）
大摩看好聯發科明年在旗艦智慧手機市占率將由今年的20%達到明年的30%至35%。（美聯社）

聯發科股價連五個月上漲，在智慧手機需求旺盛和人工智慧（AI）前景大好的情況，這波銳不可當的漲勢看來還會持續下去。

6月底以來，聯發科股價已飆漲近40%，同期間漲勢不僅遠遠超過費城半導體指數的2%，也優於同業高通（Qualcomm Inc.）的7%。這波漲勢主要拜採用聯發科晶片的手機需求強勁所賜。

晶片業者爭食智慧手機運用AI的市場競爭中，聯發科也一時成為焦點。投資人認為，聯發科的天璣9300是一個翻轉局面的產品，有助於在高階行動晶片市場搶得領先高通的先機。

7月底以來，分析師已將聯發科每股純益調升13%，同時聯發科股票空單餘額從6月高點回落。分析師也將聯發科目標股價自7月的低點上修27%。

聯發科今（周一）股價下跌0.9%至937元台幣（約29.4美元）。

環球投資（香港）公司基金經理人Robert Mumford說：「相較於明年成長展望，聯發科價位仍具吸引力。」他指出，手機景氣復甦、聯發科適時推出最先進的晶片、還有AI產品準備問世，這些都是股價的推手。

天璣9300是高通Snapdragon 8 Gen 3的直接競爭對手，投資人無人寄以厚望。這兩家公司正爭相發表手機用的AI技術，多家華爾街銀行形容所謂邊緣AI盛況將是2024年重要的投資主題。

詹家鴻（Charlie Chang）和戴舒云（Daisy Dai）在內的摩根士丹利分析師寫道：「天磯9300是目前最強大的行動系統晶片，已獲得Vivo的新手機所採用。大摩看好聯發科明年在旗艦智慧手機市占率將由今年的20%達到明年的30%至35%。」

Vivo X100將於本月發表，是首款採用天磯9300的手機，OPPO Find X7系列將採用這款晶片。

聯發科按預估獲利本益比計算本益比才 17.3倍，約於五年均值相同。

按彭博彙整的數據，聯發科本季營收將比去年同期成長4%，打破連續四季下滑的局面。

聯發科上漲，也反映中國智慧手機開始復甦，且在10月實現兩位數成長。根據Counterpoint Research的估計，這個全球最大的手機市場上個月前四周銷售額較去年同期增長11%。

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