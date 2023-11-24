路透：輝達告訴中國客戶 H20晶片延至明年首季發表

美國晶片大廠輝達（Nvidia）已告訴中國客戶，一款為符合美國出口法規而新設計的人工智慧（AI）晶片將延後至明年首季發表。（路透）

路透今天引述2名消息人士報導，美國晶片 大廠輝達 （Nvidia）已告訴中國客戶，一款為符合美國出口法規而新設計的人工智慧（AI ）晶片將延後至明年首季發表。

美國擴大禁止先進人工智慧（AI）晶片銷至中國，對輝達（NVIDIA）的中國業務帶來衝擊。

消息人士指出，延後發表的晶片為H20，這是輝達為符合美國出口禁令而為中國市場研發的3款晶片中效能最強的；延後發表恐讓輝達要維持中國市場並對抗華為等當地競爭者更加複雜。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis本月稍早指出，這家總部設於美國加州的AI晶片巨擘預計最快於11月16日發表新產品。

然而，這2名消息人士透露，H20晶片已延後至明年首季發表，其中一人表示，他們收到的消息是可能延到2月或3月。

由於涉及機密資訊，這2名消息人士拒絕具名。輝達則拒絕評論。

消息人士表示，他們被知會，H20延後發表的原因為伺服器製造商在整合晶片上遭遇問題。

除了H20，輝達也規劃符合美國新出口法規的L20與L2晶片。消息人士指出，L20沒有延後的問題，將依原定時程發表，但未能透露L2的進度。

受到美國緊縮出口禁令的影響，輝達無法出口包括A800及H800等先進AI晶片到中國，現在寄望新開發的晶片能有助保住中國的市占率。

根據SemiAnalysis的規格分析，H20、L20及L2具有大部分輝達用於AI工作的最新功能，但為了遵守美國新規定，削弱了部分演算能力。

美國的出口禁令為華為等中企帶來機會，搶下原本會由輝達取得的訂單。輝達的繪圖處理器（GPU）主導AI市場。

路透先前報導，中國網路巨擘「百度」今年向華為下了一大筆AI晶片訂單。一名消息人士透露，百度在美國宣布限制措施前就已下單，好替未來可能無法再購得輝達晶片做準備。