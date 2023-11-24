我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50歲的她沒有退休儲蓄 專家教她三步驟存出一筆

藍白合破局 WSJ：中國對台灣大選期盼落空

路透：輝達告訴中國客戶 H20晶片延至明年首季發表

中央社新加坡/北京24日綜合外電報導
美國晶片大廠輝達（Nvidia）已告訴中國客戶，一款為符合美國出口法規而新設計的人工智慧（AI）晶片將延後至明年首季發表。（路透）
美國晶片大廠輝達（Nvidia）已告訴中國客戶，一款為符合美國出口法規而新設計的人工智慧（AI）晶片將延後至明年首季發表。（路透）

路透今天引述2名消息人士報導，美國晶片大廠輝達（Nvidia）已告訴中國客戶，一款為符合美國出口法規而新設計的人工智慧（AI）晶片將延後至明年首季發表。

美國擴大禁止先進人工智慧（AI）晶片銷至中國，對輝達（NVIDIA）的中國業務帶來衝擊。

消息人士指出，延後發表的晶片為H20，這是輝達為符合美國出口禁令而為中國市場研發的3款晶片中效能最強的；延後發表恐讓輝達要維持中國市場並對抗華為等當地競爭者更加複雜。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis本月稍早指出，這家總部設於美國加州的AI晶片巨擘預計最快於11月16日發表新產品。

然而，這2名消息人士透露，H20晶片已延後至明年首季發表，其中一人表示，他們收到的消息是可能延到2月或3月。

由於涉及機密資訊，這2名消息人士拒絕具名。輝達則拒絕評論。

消息人士表示，他們被知會，H20延後發表的原因為伺服器製造商在整合晶片上遭遇問題。

除了H20，輝達也規劃符合美國新出口法規的L20與L2晶片。消息人士指出，L20沒有延後的問題，將依原定時程發表，但未能透露L2的進度。

受到美國緊縮出口禁令的影響，輝達無法出口包括A800及H800等先進AI晶片到中國，現在寄望新開發的晶片能有助保住中國的市占率。

根據SemiAnalysis的規格分析，H20、L20及L2具有大部分輝達用於AI工作的最新功能，但為了遵守美國新規定，削弱了部分演算能力。

美國的出口禁令為華為等中企帶來機會，搶下原本會由輝達取得的訂單。輝達的繪圖處理器（GPU）主導AI市場。

路透先前報導，中國網路巨擘「百度」今年向華為下了一大筆AI晶片訂單。一名消息人士透露，百度在美國宣布限制措施前就已下單，好替未來可能無法再購得輝達晶片做準備。

晶片 輝達 AI

上一則

股神巴菲特旗下公司撤出印度Paytm 虧錢殺出持股

延伸閱讀

美股早盤／輝達傳延後發表銷陸晶片 股價挫跌近0.8%

美股早盤／輝達傳延後發表銷陸晶片 股價挫跌近0.8%
巴隆：Nvidia有這個規劃 AI晶片競賽仍可維持領先

巴隆：Nvidia有這個規劃 AI晶片競賽仍可維持領先
遵守美出口規定 路透：輝達延後推出針對中國市場的新款AI晶片

遵守美出口規定 路透：輝達延後推出針對中國市場的新款AI晶片
長安入股華為智能車事業 傳砸人民幣3000億元取得30%股權

長安入股華為智能車事業 傳砸人民幣3000億元取得30%股權

熱門新聞

分析師警告，美債殖利率最近降得太猛，且下周遇上感恩節假期交易時間縮短，債市波動可能加劇。圖／路透

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

2023-11-18 12:26
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)

膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

2023-11-23 11:01
前財政部長桑默斯。（美聯社）

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

2023-11-22 06:13
蘋果執行長庫克。（Getty Images）

OpenAI宮鬥劇震撼矽谷 庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫

2023-11-22 07:32
美股債市從超賣迅速轉為超買，也引發市場接下來可能稍事整理的預期心理。（路透）

美股連三周10%輝煌漲勢料休整 Nvidia財報天險待跨越

2023-11-18 06:32

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退
新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形
劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸