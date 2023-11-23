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膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

編譯湯淑君／綜合外電
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)

美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。最新學術研究更進一步指出，分析回溯至1890年代、涵蓋38國的資料發現，基本上，一般長期投資人若把債券納入投資組合，能增添的價值極其有限，「股六債四」的配置，倒不如美國和外國股票各占一半。

MarketWatch報導，愛默蕾大學財金教授Aizhan Anarkulova、亞歷桑納大學副教授Scott Cederburg和密蘇里大學教授Michael O'Doherty的研究顯示，純股票、美國股票和國際股票各占50%，只含兩支基金的簡單投資組合，風險遠低於股票占60%、債券占40%的傳統投資組合，而且長期投資績效可能比「股六債四」投資組合好太多。

這群研究員說：「國內和國際股票各占一半的投資組合，抱個一輩子，在累積財富、支應退休花費、保存資本和生出遺產方面，比股票與債券混合型的長期策略表現強多了。」

他們宣稱，這種投資組合不僅投資報酬打敗所謂「股六債四」的投資組合，退休養老金花光的風險也比較低。

這項研究結果非常激進，顛覆大多數的理財建議。主流理財專家往往建議，投資組合應該結合股票和債券，因為債券收益雖低但較穩定，股票報酬較高但波動較劇烈，兩者混搭較能在提高報酬與降低風險之間取得平衡。

但這群研究員提出三個論點，反駁平衡型投資組合較安全穩當的傳統觀念：

一、經通膨調整後，債券的投資報酬慘澹，提供的「安全」性也不如預期。投資組合至少40%配置在債券的投資人，原本指望這麼做有助於降低波動性，但實際上，若是以實質（通膨調整）基礎計算，他們承擔的風險反而超出他們所料。

二、股票的投資報酬通常遠高於美國公債，因此，長期而言，投資股票比投資債券多賺的錢，足以彌補額外價格波動風險造成的損失，還綽綽有餘。1928年以來，美股標普500指數與美國10年期公債之間的投資報酬之間，平均每年相差整整5個百分點。

三、對美國投資人而言，投資國際股票比買美國債券，更能達到投資分散化的目的。對他國投資人來說也類似，最佳的投資組合多元化策略，是買進外國股票。

MarketWatch專欄作家阿倫茲認為，以上的建議正不正確，無人知曉；若採納這些顛覆傳統的建議，膽子必須夠大才行。

值得注意的是，這項研究是用名目（未經通膨調整）債券來檢視債市資料，但如今已有抗通膨債券可供投資人選擇。

結論：建議投資組合全部持有股票，國內和外國股票各占五成，爭議性相當高；但資產跨國分散化，並以「實質」、扣除通膨的數據來檢視債券報酬，是穩操勝券的策略。

投資 股票 債券

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