感恩節前美股3大指數早盤開高 OPEC+延後開會拖累油價

美股三大指數22日開高，道瓊工業指數一度上漲近200點；前一天盤後公布財報的輝達大跌。(路透)

美股三大指數22日開高，道瓊 工業指數一度上漲近200點，隨後漲勢收斂，但仍維持在平盤之上。以色列與哈瑪斯達成休戰四天的協議，未能激發市場風險偏好情緒升高。21日盤後公布財報的輝達 （Nvidia），早盤開低走低。

23日適逢感恩節，金融市場將休市一日。在感恩節前一天，道瓊工業指數早盤上揚98.18點或0.28%，史坦普500和那斯達克綜合指數各漲0.26%和0.38%。費城半導體指數上漲0.3%，台積電ADR由紅翻黑，下跌0.2%。輝達則重挫4%。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）宣布，原定本周末召開的會議，延後到30日舉行，但未說明原因。彭博引述消息人士說，沙烏地阿拉伯不滿意其他成員國的生產水準，導致談判卡關。該消息增添油市不確定性，布蘭特和西德州 原油期貨22日盤中應聲大跌逾4%，布蘭特跌破每桶80美元大關，西德州跌到75美元以下。

輝達（NVIDIA）上季財報與本季財測均超乎華爾街預期，即便中國市場業務恐承壓，但股價從21日盤後跌到22日早盤。執行長黃仁勳仍高喊「生成式AI時代正在起飛」，預期包含AI業務在內的資料中心營收將一路成長到2025年。

另外，勞工部22日公布，截至18日當周的上周初領失業救濟金人數下降2.4萬人，經季節因素調整後為20.9萬人，低於路透訪調分析師預測的22.6萬人。由於利率仍居高檔，這項數據不太可能改變勞動市場正在放緩的看法。

西太平洋銀行高級外匯策略師卡洛：「市場正在權衡Fed明年第1季降息的可能性，這暗示現階段美元的展望比較艱難」，隨著Fed預計12月召開今年最後一次決策會議，「市場將會尋找措辭的變化，以便真正降低Fed進一步升息的預期。」