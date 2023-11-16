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思科沃爾瑪財測拖累 道指中止終4漲

財經新聞組／即時報導
全球最大零售商沃爾瑪發布低於預期的全年財測，股價下跌8.09%。Getty Images
全球最大零售商沃爾瑪發布低於預期的全年財測，股價下跌8.09%。Getty Images

道瓊工業指數收低，中止連4個交易日漲勢，稍作休息。

道指下跌45.74點或0.13%收3萬4945.47點。史坦普500指數上漲5.36點或0.12%收4508.24點。那斯達克指數小漲9.84點或0.07%收1萬4113.67點。

網路硬體製造商思科系統(Cisco Systems)為本季和整個財年提供疲軟的財測後下跌9.83%。全球最大零售商沃爾瑪發布低於預期的全年財測，股價下跌8.09%。這兩支股票都是道指跌幅最大的股票。

由於美國原油價格下跌約5%，雪佛龍也下跌1.58%。

雖然11月漲勢暫停，但股指仍可望連周走升，三大股指在此期間各上漲約2%。本周兩份通膨報告提振了股市。

10月衡量批發價格的生產者物價指數(PPI)下跌0.5%，為2020年4月以來最大單月跌幅。與此同時，10月消費者物價指數(CPI)持平，這對於希望聯準會可能對通膨降溫趨勢感到滿意的投資人來說，是另一個正面訊號。

合眾銀行財富管理公司資深投資策略師海林表示：「至今為止的經濟數據證實，目前我們正處於溫和減速之中，通膨回落，但沒有出現嚴重收縮的跡象。」「這就像通膨減速的金髮姑娘情景，但速度不會太快。」

雖然16日暫時喘息，但主要股指本月仍可望大幅上漲。史指上漲超過7%，道指上漲5.7%，那指上漲9.8%。

拜登與習近平的高調會面讓分析人士稍微放心，兩國都熱衷於建立溝通管道，但也仍然相信美中關係將保持競爭性。

摩根史坦利分析師Robin Xing在最新報告中寫道，「這次會晤顯示了雙方恢復雙邊關係的意願。這可能有助於降低近期對抗升級的風險。」「但『競爭對抗』目前可能仍會存在，這並不意味著完全脫鉤，而是持續的科技競爭和脫鈎中國的風險。」

他說，這也顯示對中國的直接外國投資和技術溢出持續減少，這可能會影響中國的長期成長前景。展望未來，中國需要進一步的刺激和改革，以幫助穩定市場信心，「由於中國面臨陷入債務通貨緊縮循環的風險，需要更多的成長機會來留住外國投資者，同時努力實現供應鏈多元化，並加強與其他主要貿易夥伴的經濟關係。」

Piper Sandler分析師Andy Laperriere表示，美國和中國之間的經濟和地緣政治關係將繼續陷入競爭。他表示，兩國正處於「冷戰」之中，預計美國將維持對中國進口商品的關稅，並進一步收緊對中國購買商品以及美國企業在華投資方式的限制。

11月股市的火熱上漲意味著部分投資者相信聯準會可能會實現軟著陸。但BTIG分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)並不想那麼快下結論。

這位分析師寫道，「多頭將引用通膨數據和市值加權指數的彈性作為『軟著陸』即將到來的跡象。空頭則將把宏觀數據放緩、針對公司的評論以及普通股的持續疲軟視為『硬著陸』即將到來的跡象。」「我們仍然處於後一個陣營，如今的數據和物價走勢肯定無法阻止我們放棄這種觀點。」

他指出，歷史記錄也顯示了經濟衰退前類似的反彈模式，「如果看看新冠疫情爆發前過去50年的所有經濟衰退，像2007、2001、1990、1980-82和1974，就會發現它們有個共同特徵：利率下降一段時間，股市大漲。最終，隨著經濟衰退的現實到來，股市開始下跌。」

這位分析師補充說，經濟衰退最明顯的跡象將是大型科技股出現「明顯疲軟」的跡象，再加上利率下降。

美國原油價格下跌5%，因為庫存增加，同時工業活動放緩引發了對需求疲軟的擔憂。

西德州中質原油(WTI) 12月合約下跌3.76元或4.9%，收在每桶72.9元；布蘭特1月合約下跌3.81元或4.69%，收在每桶77.37元。美國原油和全球基準原油均處於7月初以來的最低水準。

本周美國原油庫存增加360萬桶，而聯準會報告10月工業生產和製造業均呈下跌。

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