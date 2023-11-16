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阿里巴巴公告：盒馬鮮生IPO計畫暫緩

記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴集團16日晚間公告，盒馬鮮生的首次公開募股計畫暫緩。圖為盒馬生鮮會員店。(記者林宸誼／攝影)
阿里巴巴集團16日晚間公告，盒馬鮮生的首次公開募股計畫暫緩。圖為盒馬生鮮會員店。(記者林宸誼／攝影)

阿里巴巴集團16日晚間公告，盒馬鮮生的首次公開募股計畫暫緩，正在評估市場情況，確保成功推進項目實施和提升股東價值。

經濟觀察報報導，公開數據顯示，盒馬鮮生為2023年設定了一個人民幣1000億元（約137億美元）的商品交易總額（GMV）目標，不只是顯露市場野心，盒馬鮮生也是阿里分拆後，「動物園」中最先傳出衝刺資本市場、赴港IPO。

早在今年9月，就有接近盒馬鮮生的消息人士透露，投資者對於盒馬的估值走低，IPO進程暫停，直至16日財報發出，也進一步證實了上市進程遇阻。

與此同時，先前已經宣布要推進分拆上市的阿里雲不再推進完全分拆，隨後，美國證監會文件顯示，馬雲家族信託減持阿里巴巴股份。

亞洲（香港）金融風險智庫首席經濟學家秦逸飛認為，阿里巴巴的分拆不盡人意。「分拆本身就是為了平衡內部，重新劃定利益格局。」從上述獨立集團和業務獨立公司的表現來看，他對於這一巨頭的變革調整後的效應存疑。

對於馬雲家族信託的減持，在秦逸飛看來，這是馬雲作為阿里巴巴集團創始人的一個既定計畫，「拆、放權、重分利益格局後，馬雲漸進式『真退休』，都在計畫之中。」

阿里分拆以來，外界最關注的是，誰會是「動物園」裡率先飛向資本市場的那個，如今，隨著盒馬鮮生IPO遇阻，雲端智慧集團完全分拆計畫終止，只有菜鳥集團釋放出了積極訊號。

阿里巴巴財報中顯示，截至目前，菜鳥集團已向港交所提交了上市申請。財報數據也顯示，菜鳥集團在第2季不僅營收年增25%，達人民幣228.23億元（約31億美元），獲利能力也在增強，經調整稅息折舊及攤銷前利潤（EBITA）達人民幣9.06億元（約1.2億美元）。

馬雲 動物園 雲端

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