德政府出手救 風機出包的西門子能源取得融資163億美元

西門子能源取得德國政府貸款163億美元。路透

在獲得德國 政府150億歐元（163億美元）的融資 後，西門子能源（Siemens Energy）正制訂重返獲利的計畫，但這需要時間。

為了取得德國政府和銀行團及最大股東西門子總計150億歐元的貸款 擔保和現金，西門子能源正出售部分資產，以便在短期內強化資產負債表，包括將印度合資事業的部分股權，以21億歐元（23億美元）售予原來的母公司西門子，以及把高壓零件部門Trench賣給私募股權公司Triton。

這筆貸款對西門子能源至關緊要，可協助該公司在仍有獲利的燃氣輪機和電網事業，吃下較大的訂單。西門子能源15日盤中股價應聲大漲逾7%至11歐元，但今年來仍下跌近40%。

西門子旗下風電事業歌美颯（Gamesa），在止於9月的去年度，為集團帶來淨損45.9億歐元，原因是歌美颯陸基風機葉片的主要零件，隨時間過去可能變形，導致風機停擺。西門子能源說，目前相關的技術審查已接近完成，正在制定恢復產品銷售的時程。

西門子能源說，出售資產後，集團今年度的淨利可達10億歐元（11億美元），但歌美颯要到2026年度才能損益兩平。

西門子能源執行長布朗奇表示：「對風機產品進行的改正措施將歷時數年，多數風機正在服役，很顯然在未來幾年會需要維修方案。」