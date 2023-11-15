我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比中指嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

PPI明顯降溫 道指再漲163點 連升4日

德政府出手救 風機出包的西門子能源取得融資163億美元

編譯陳律安／綜合外電
西門子能源取得德國政府貸款163億美元。路透
西門子能源取得德國政府貸款163億美元。路透

在獲得德國政府150億歐元（163億美元）的融資後，西門子能源（Siemens Energy）正制訂重返獲利的計畫，但這需要時間。

為了取得德國政府和銀行團及最大股東西門子總計150億歐元的貸款擔保和現金，西門子能源正出售部分資產，以便在短期內強化資產負債表，包括將印度合資事業的部分股權，以21億歐元（23億美元）售予原來的母公司西門子，以及把高壓零件部門Trench賣給私募股權公司Triton。

這筆貸款對西門子能源至關緊要，可協助該公司在仍有獲利的燃氣輪機和電網事業，吃下較大的訂單。西門子能源15日盤中股價應聲大漲逾7%至11歐元，但今年來仍下跌近40%。

西門子旗下風電事業歌美颯（Gamesa），在止於9月的去年度，為集團帶來淨損45.9億歐元，原因是歌美颯陸基風機葉片的主要零件，隨時間過去可能變形，導致風機停擺。西門子能源說，目前相關的技術審查已接近完成，正在制定恢復產品銷售的時程。

西門子能源說，出售資產後，集團今年度的淨利可達10億歐元（11億美元），但歌美颯要到2026年度才能損益兩平。

西門子能源執行長布朗奇表示：「對風機產品進行的改正措施將歷時數年，多數風機正在服役，很顯然在未來幾年會需要維修方案。」

貸款 德國 融資

上一則

PPI明顯降溫 道指再漲163點 連升4日

延伸閱讀

南加華人社區機器人比賽風靡 家長陪練

南加華人社區機器人比賽風靡 家長陪練
新聞評論／排骨、風電、ECFA 官員無法直面剩嘴砲

新聞評論／排骨、風電、ECFA 官員無法直面剩嘴砲
離岸風機頻故障 經長：今天才知道 立委：砸250億元淪孤兒機

離岸風機頻故障 經長：今天才知道 立委：砸250億元淪孤兒機
全球電動車銷售放緩

全球電動車銷售放緩

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52
聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

歐美英通膨陡降、利率見頂 這波升息給央行5大教訓

2023-11-15 07:56
大摩經濟學家預測，由於通膨降溫，美國聯準會（Fed）將從明年年中開始大舉降息。受此影響，美國股債2024年的表現可望優於新興市場。　（美聯社）

公布明年展望報告 大摩預測Fed「這時」開始降息 美股債看多

2023-11-13 06:33

超人氣

更多 >
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機
3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

11月下旬運勢大爆發：3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟

11月下旬運勢大爆發：3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」