巴菲特Q3繼續站在賣方 出清GM、嬌生股票 僅買這媒體股

巴菲特第三季繼續避開美股。(美聯社)

「股神」巴菲特的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）第3季繼續站在賣方，出清動視暴雪（Activision Blizzard）、通用汽車（GM）和嬌生 （J&J）持股，除象徵性買進四檔媒體娛樂股外，並未增持任何股票 。

美股第3季走跌之際，波克夏也出清所剩不多的寶僑（P&G）、億滋國際（Mondelez International）和UPS；並減持對惠普（HP）、亞馬遜、雪佛龍等股票，其中以惠普減持15.2%最高。

波克夏僅新買進四檔彼此有關聯的媒體娛樂股，但規模不大，分別是Liberty Media的兩檔股票（約5.2億美元），也屬Liberty Media 旗下廣播業務的Sirius XM（4,377萬美元） ，還有美職棒亞特蘭大勇士隊的母公司Atlanta Brave控股（800萬美元）。Atlanta Brave控股7月才自Liberty Media獨立上市。

從波克夏周二晚上向美國證券與交易委員會（SEC）公告的13F資料來看，巴菲特第3季站在賣方，一共賣出價值近70億美元的股票，同時也買進17億美元的股票。今年截至9月，波克夏淨賣出236億美元的股票。去年第3季首度敲進台積電ADR之際，則淨買進489億美元的股票，當初光是買進台積電ADR的價值即超過41億美元 。

波克夏今年第1季和第2季已經逐步減持通用汽車的股票，上季則完全出清持股，也自原本長期持有的嬌生完全退場。今年迄今，通用汽車和嬌生下跌了16%。

第3季為止，波克夏投資的股票有78%集中在五家公司，分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍。