我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

藍白合成局「達6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

巴菲特Q3繼續站在賣方 出清GM、嬌生股票 僅買這媒體股

編譯劉忠勇／綜合外電
巴菲特第三季繼續避開美股。(美聯社)
巴菲特第三季繼續避開美股。(美聯社)

「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第3季繼續站在賣方，出清動視暴雪（Activision Blizzard）、通用汽車（GM）和嬌生（J&J）持股，除象徵性買進四檔媒體娛樂股外，並未增持任何股票

美股第3季走跌之際，波克夏也出清所剩不多的寶僑（P&G）、億滋國際（Mondelez International）和UPS；並減持對惠普（HP）、亞馬遜、雪佛龍等股票，其中以惠普減持15.2%最高。

波克夏僅新買進四檔彼此有關聯的媒體娛樂股，但規模不大，分別是Liberty Media的兩檔股票（約5.2億美元），也屬Liberty Media 旗下廣播業務的Sirius XM（4,377萬美元） ，還有美職棒亞特蘭大勇士隊的母公司Atlanta Brave控股（800萬美元）。Atlanta Brave控股7月才自Liberty Media獨立上市。 

從波克夏周二晚上向美國證券與交易委員會（SEC）公告的13F資料來看，巴菲特第3季站在賣方，一共賣出價值近70億美元的股票，同時也買進17億美元的股票。今年截至9月，波克夏淨賣出236億美元的股票。去年第3季首度敲進台積電ADR之際，則淨買進489億美元的股票，當初光是買進台積電ADR的價值即超過41億美元 。

波克夏今年第1季和第2季已經逐步減持通用汽車的股票，上季則完全出清持股，也自原本長期持有的嬌生完全退場。今年迄今，通用汽車和嬌生下跌了16%。

第3季為止，波克夏投資的股票有78%集中在五家公司，分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍。

股票 波克夏 嬌生

上一則

索羅斯上季加碼科技股 新建立台積電ADR、蘋果股票部位

下一則

中國鐵礦石價格 創2年來新高

延伸閱讀

馬斯克：巴菲特早該在特斯拉市值僅目前0.1%時投資

馬斯克：巴菲特早該在特斯拉市值僅目前0.1%時投資
巴菲特抱短債、避長債和美股 股神在打什麼算盤？

巴菲特抱短債、避長債和美股 股神在打什麼算盤？
巴菲特的波克夏又要發行日圓債券 今年來第二度

巴菲特的波克夏又要發行日圓債券 今年來第二度
錢進短債 波克夏營業利益新高

錢進短債 波克夏營業利益新高

熱門新聞

30年房貸利率連漲7周後連續第二周下跌。(Getty Images)

連漲7周後…房貸利率暴跌至7.5% 創一年來最大跌幅

2023-11-10 17:46
Costco在南韓18間賣場營業額處於停滯，顯然已被14間賣場的台灣給超越。（路透）

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了 顯然已被台灣超越

2023-11-08 04:08
中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

2023-11-07 19:23
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場㝩兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。（路透）

物極必反 今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

2023-11-11 07:50
輝達執行長黃仁勳親自到場致賀張忠謀。記者侯永全／攝影

黃仁勳赴台保密到家「張夫人來不及準備」蔡英文也壓力大

2023-11-09 14:58
散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格提倡的懶惰投資法，大買債券ETF進行長期投資。（路透）

迷因股退燒 散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

2023-11-11 17:52

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機