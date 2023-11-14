分析師看好百事市值將超越可口可樂「股票可大漲20%」

華爾街分析師看好百事公司有望取代競爭對手可口可樂，登上美國市值最大的飲料公司。(路透)

華爾街 分析師看好百事（PepsiCo）有望取代競爭對手可口可樂 （Coca-Cola），登上美國市值最大的飲料公司。其中包括Jefferies的古吉若瓦拉（Kaumil Gajrawala），他預測百事的股價可大漲逾20%到203美元，市值攀至大約2,790億美元，超過目標價被訂在64美元、意味市值大約2,770億美元的可口可樂。古吉若瓦拉給予百事的評級是買進，可口可樂則是持有。

這個看法獲得Cowen和高盛集團（Goldman Sachs）呼應，雖然除了2020年的某一天外，百事的市值自2006年來就沒能超越過可口可樂。以周一（13日）為例，可口可樂市值約2,460億美元，比百事高出逾150億美元。

專注於飲料業務的可口可樂有強大的品牌組合，銷售成長屢創佳績。但百事的食品業務，包括樂事洋芋片、多力多滋玉米片和桂格燕麥片，已成為關鍵差異因素。古吉若瓦拉預計。百事旗下子公司Frito-Lay北美業務能持續超越它的其他產品。

古吉若瓦拉撰寫報告給客戶說：「對百事而言，過去50年的高額投資 正獲致成果，我們預期回報能加速」。他強調百事過去五年投資了大約600億美元以提高營運效率、增加產能和打造品牌。他盛讚百事在例如疫後的經濟困難期還能成長，看好這家公司未來三年的獲利成長很可能繳出高段個位數或更優秀的成績。

相較下，可口可樂在目前估值的上漲空間有限。與美國國稅局的稅務糾紛也給可口可樂的前景蒙上陰影。

兩支股票今年表現欠佳，百事可樂跌7%、可口可樂跌11%，都落後標普500消費品指數下跌大約6%，它們今年10月觸及一年來低點，主因是市場押注服用治療糖尿病和肥胖症藥物GLP-1的人能節制食慾。