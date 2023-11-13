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馬斯克：巴菲特早該在特斯拉市值僅目前0.1%時投資

編譯陳律安／綜合外電
馬斯克說，巴菲特（見圖）早期若投資特斯拉，將大賺一筆。美聯社
馬斯克說，巴菲特（見圖）早期若投資特斯拉，將大賺一筆。美聯社

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克說，「股神」巴菲特應該早在特斯拉市值只值現在一小部分時，進行投資

上周末，馬斯克在X平台的貼文上說：「他（指巴菲特）沒在特斯拉只值現在0.1%時投資，真是太可惜了。」馬斯克是在回覆電子報作者麥克（George Mack）的問題時，做出上述回覆。

麥克的貼文，分析了巴菲特在大學課堂上提出的一個問題，即「如果你能投資一位朋友，以取得其10%的終身收入，你會投資誰？」

馬斯克的貼文，暗示巴菲特的波克夏公司原本能在特斯拉市值不到7億美元時進行投資。若巴菲特當時以7,000萬美元換取10%股權，以特斯拉當前約6,820億美元的市值來看，該部位將獲得約1,000倍的報酬，價值逼近700億美元。

馬斯克曾說過，波克夏在2008年底，曾有機會以不到2億美元入股特斯拉。但當時波克夏選擇投資中國電動車廠比亞迪，這個賭注的價值在2021年初衝破逾70億美元，而波克夏近月已套現逾10億美元獲利。

不過Business Insider報導指出，就算波克夏當年沒有投資比亞迪，也很難想像巴菲特會押注在馬斯克身上。巴菲特看重企業的價值、可預測性及獲利能力，而馬斯克多次提到，特斯拉在金融危機時曾瀕臨破產邊緣。

特斯拉 馬斯克 投資

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