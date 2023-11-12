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銅價大跌拖累礦場投資 威脅電動車和風電轉型

編譯陳律安／綜合外電
智利的銅礦場。(路透)
智利的銅礦場。(路透)

銅價持續低迷，可能降低銅礦業者開發新礦場的意願，從而減少銅供應，正在威脅全球邁向再生能源的腳步。

華爾街日報（WSJ）報導，為支應綠能轉型所需，礦業未來數年必須開採大量新的銅礦。

但問題在於，目前製造業者和建商對銅的需求銳減。分析師說，這種時機錯配的結果，就是銅暫時供過於求，壓低了銅價，卻也阻礙了銅礦投資，導致未來可能難以滿足建設風電場和太陽能電場、及生產電動車的需求。

高盛金屬策略師史諾登（Nicholas Snowdon）說，這種發展可能導致銅供應短缺、價格大漲，「這是時間問題，而非會不會發生，市場正邁向極度短缺的狀態，銅價將逐漸上揚」。

過去十個月來，銅期貨價格已下跌逾15%至每磅約3.6美元，下行壓力來源之一為全球最大銅消費國中國大陸的疫後復甦不如預期，其他因素包括美元走強、全球製造業景氣降溫、及智利和秘魯這兩大產銅國的供應干擾緩解。

Freeport-McMoRan和嘉能可（Glencore）都在最近的法說會表示，正在等待銅價上漲，才會承諾推動大型的新投資。Freeport-McMoRan公司執行長夸克（Kathleen Quirk）表示，開發新礦場的資金成本升高。嘉能可執行長納格（Gary Nagle）說，他想在需求來臨時再供應銅給全世界，而非需求出現之前，他傾向在銅價漲到每磅至少4.5美元時，再開發預料能生產銅30年的阿根廷新礦場。

花旗集團全球商品研究主管雷頓說，新的能源來源、電池及電力設施的營建商正爭取更多銅，但其用量占比不到10%。他估算，如果沒有綠能市場的持續成長，銅價可能會比現在低約15%。

分析師說，很快就會需要新的銅礦投資，因為開發新礦場需時數年。麥肯錫顧問公司預期，到2031年時，銅的供應缺口為650萬公噸。高盛預估，供應缺口擴大，將使在一年後的銅價漲至每磅4.5美元，明年再漲破6.8美元。

投資 綠能 高盛

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