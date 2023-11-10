股指連升2周 道指漲391點

美股大漲，收復前一交易的跌幅，因為債券殖利率轉趨穩定。（Getty Images）

美股大漲，收復前一交易的跌幅，因為債券殖利率 轉趨穩定。

道瓊工業平均指數大漲391.16點或1.15%收3萬4283.1點。史坦普500指數攀升67.89點或1.56%至4415.24點。那斯達克綜合指數上揚276.66點或2.05%至1萬3798.11點，為5月以來最佳單日走勢。

10日的大漲也讓三大主要平均股指連續第二周上揚。史指本周漲1.3%，而道指則上揚0.7％。那指是最大贏家，本周上漲2.4%。

在較高的債券殖利率在9日引發拋售，終止史指和那指的連漲走勢後，股指出現反彈。

指標10年期債殖利率在9日大漲超過10個基點後，10日持平。財政部的債券拍賣、以及Fed主席鮑爾可能需要更多干預措施來平息通貨膨脹的說法，讓前一天殖利率上升。

話雖如此，經濟仍然比預期的要更具韌性。瑞銀指出，雖然Fed何時開始降息仍充滿不確定性，但這有助於股指。

美股負責人萊夫科維茲(David Lefkowitz)在最新報告中寫道：「持續高水平的工作開缺數和堅實的私營部門資產負債表，支持我們對經濟『軟登陸』的看法。」「即使如此，在未來幾個月內，經濟成長可能會放緩，並且通貨膨脹更進一步的改善可能會更加漸進。」

教育技術股票2U暴跌56.72%，將股價降低至1.03元的歷史最低水平。這是因為幫助企業將數位編程帶給學生的2U警告，隨著部分大學終止合同，前景將會十分艱難。

與2023年初相比，2U股價暴跌近84%。

石油略升，但由於擔心全球經濟正在減速，本周仍下跌4%。

布蘭特原油合約上漲1.42元或1.77%至每桶81.43元；而西德州中級原油(WTI)則上揚1.43元或1.89%至每桶77.71元。

由於交易者變得更有信心，以哈戰爭不會在短期內擴散以破壞供應，因此在本周初時出售石油。取而代之的是，市場開始擔心歐洲和中國的令人不安的經濟數據顯示全球放緩即將到來。

但是，當伊朗外交部長9日指出衝突蔓延幾乎是不可避免的，發生更普遍的中東戰爭的風險開始出現。OPEC+將於11月26日舉行下次會議，可能會削減供應以支持價格。

Calamos Investments資深副總裁庫西克(Joseph Cusick)表示，華爾街將密切關注下周可能的政府關閉及其對股票的意義，「華府正密切關注，政府必須在17日設計出解決方案並避免可能的的關閉。」「雖然幾個月前這個事件引起更多關注，但預計將決議採用持續作法。我們下周初觀看波動，如果沒有解決方案，是否真的會關門。」

秋季是投資 人整理其投資組合部位之季節，但是隨著一年的結束，這些表現不佳的個股可能會反彈。

抵稅賣盤是個人和機構投資人可以用來賣股的動機，這些投資組合部位在這一年中大幅下降，然後將這些已實現的損失用來抵消其他地方的資本收益。也就是說，在不違反國稅局的沖銷規則情況下，此舉可以幫助投資人節省稅收。

美國商銀的蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示，投資人可能拋售的幾支個股在截至10月的今年走勢艱難，但可能會從11月到1月反彈。美國商銀本周發布其最看好買入個股列表，給予加碼評級。

科技個股Intel和Microsoft以及材料股Dow. Inc領漲道指，漲幅都超過2%。微軟和蘋果公司是本周漲勢最佳的大型科技股，兩者漲幅都超過4%。娛樂巨頭迪士尼和軟體提供商Salesforce是表現次佳的代表，本周分別上漲3.75%和2.79%。