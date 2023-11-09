亞馬遜與Meta合作 可在臉書、Instagram直接購物

亞馬遜與Meta合作，讓用戶可在Facebook或Instagram上直接購物。（路透）

亞馬遜 （Amazon）與臉書（Facebook）母公司Meta這兩位美國科技產業巨人，正在合作測試一個功能，讓顧客可由Instagram和Facebook上的廣告，直接購買亞馬遜的產品。

彭博資訊報導，這項新嘗試，會請顧客將他們的亞馬遜帳號連結進到Instagram或Facebook帳號的個人檔案資料當中，可望令Meta更能吸引廣告主，而亞馬遜也能吸引更多自己網路商店以外的購物者。

兩家公司史無前例地結盟，也能幫助他們與TikTok 、同是來自中國大陸後起之秀Temu、Shein競爭。TikTok已經在美國推出電商 市集。

亞馬遜發言人表示，購物者由亞馬遜在Instagram和Facebook上的特定廣告，可看到商品細節、即時價格、預估到貨時間，「這是顧客首次能夠不離開社群平台，就經由亞馬遜的Facebook、Instagram廣告，購物結帳」。

彭博指出，目前並不清楚這個新嘗試推動的廣度，一些Instagram廣告已經鼓勵使用者跟亞馬遜買東西，引導他們到達商品頁面和購買按鈕。

安排品牌廣告主在Meta和Google下廣告的公司經營者Maurice Rahmey，在他的領英上貼出影片表示，「這個結盟對Meta和亞馬遜，更重要的是對於廣告主，都是個巨大的增加營收機會」。

亞馬遜一直致力在自己的應用程式和市集之外，更準確地瞄準顧客。去年也藉由推出「Buy with Prime」，讓Prime會員在別的網站交易時，也可使用Prime的送貨服務，創造更多自家網購平台以外的物流營收。Meta則是之前一直苦於進入電商市場。