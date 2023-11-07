中國持美債創新低…10年減少高達40％ 網狂喜：多拋一點我要買便宜

中國減持美債創新低，外界解讀是為護盤人民幣。（路透）

中國持續減持美國國債 ，截至8月創下14年最低水準，外界認為此做法目的為抑制人民幣貶值。台灣網友擔心「人民幣要撐不住了」，恐怕要陷入惡性循環，還有看戲的網友笑稱「多拋一點，我還要買便宜的美債」。有人推測是因為外商撤出中國，中國需要資金，只好趕快拋售。

中國過去持續投資 美債，過去是僅次於日本的海外第二大投資者，但是根據美國財政部 數據顯示，中國已連續5個月減持美債，8月再減164億美元、達8054億美元，創下近14年新低。

一名網友在PTT發文表示，中國又在下好大一盤棋，美債高買、低賣，他直呼「真是高明」，他也呼籲，手上還持有人民幣的投資者要注意一下風險。

其他人則留言「好韭」、「現在賣超虧的耶」、「全世界都在買美債，就你中國」、「中國撐住人民幣，又贏了」、「美債前10大持有國的其他9國都是增加持有量的，只有中國在賣」、「人民幣撐不住了」、「應該是外資離開需要美金比較說得過去」、「真的拋售美債了，傳說中的大招」、「外資離開中國，當然換回美軍打包啊」。

還有人留言「美國要被中國搞垮了」、「人民幣要沒價值了」、「缺美元只能賣」、「外國投資跑路，沒錢只好賣了」、「沒錢了當然要趕快賣啊」、「中國接下來的兩個月還會發債，不護著rmb會很慘，聽說接著要發3.7萬億的債」、「我們不買洋人的東西，中國或成最大贏家」、「美債漲跌未定但不會變垃圾，人民幣就難說了」、「中國陷入惡性循環，到最後沒人救會很慘」。