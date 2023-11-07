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任天堂上季營收獲利均優 Switch全年銷售預測不變

編譯洪啟原／綜合外電
任天堂在4~9月的上半年度期間，共賣出684萬台Switch遊戲機和9,710萬套遊戲軟體，銷量均優於去年同期。 (歐新社)
任天堂在4~9月的上半年度期間，共賣出684萬台Switch遊戲機和9,710萬套遊戲軟體，銷量均優於去年同期。 (歐新社)

日本遊戲大廠任天堂上季（7~9月）營收和獲利均優於預期，並維持今年度Switch遊戲機銷量預測在1,500萬台不變，但全年營業利益預測上調後仍不如市場預期，顯示遊戲支出和日圓匯率波動等不確定性，可能對整體事業構成挑戰。

任天堂7日公布，上季營業利益為945億日圓，營收為3,349億日圓，均優於市場預期。日圓走疲有助推升獲利，因為該公司多數營收來自海外。任天堂預估，截至明年3月底的全年度營業利益為5,000億日圓（33億美元），較前次預估的4,500億日圓上修。

任天堂看好遊戲軟體銷售，將全年銷量預測從1.8億套調高至1.85億套，並維持Switch全年銷量預測於1,500萬台不變，儘管社長古川俊太郎認為這個目標不易達成。

在4~9月的上半年度期間，共賣出684萬台Switch遊戲機和9,710萬套遊戲軟體，銷量均優於去年同期。

儘管Switch上半年銷售增加，但古川俊太郎仍審慎看待未來銷量，「若不在年底購物季衝刺銷量，恐怕無法達到全年銷售目標」。

Switch問世至今六年多，市場熱度依然不減，主要是利用特別主題版遊戲機和定期發布遊戲，吸引新玩家。古川俊太郎拒絕對Switch繼任機種的任何計畫發表看法。

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