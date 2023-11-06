那指連漲7日 創1月來最長

股市小幅上漲，延續上周的強勁上漲動能。而那斯達克指數創下1月以來最長的上漲走勢。Getty Images

股市小幅上漲，延續上周的強勁上漲動能。而那斯達克指數創下1月以來最長的上漲走勢。

那指上漲40.5點或0.3%收1萬3518.78點；史坦普500指數微升7.64點或0.18%收4365.98點。道瓊工業指數微升34.54點或0.1%收3松4095.86點。

50 Park Investments執行長薩罕(Adam Sarhan)表示：「市場暫停消化上周的強勁反彈。」「目前的情況是，市場只是暫停以鞏固最近的走勢，並等待下一個看漲催化劑的出現，而這可能是Fed主席鮑爾或財報的出現。」

那指自1月以來首次出現連續7個交易日上漲，而道指和史指則分別自7月和6月以來首次連續第6個交易日上漲。

受到美國商銀在財報公布前的樂觀情緒提振，輝達上漲1.66%。在宣布執行長將於1月辭職後，Bumble下跌4.39%。由於富國銀行調降評等，SolarEdge Technologies下跌5.07%。

殖利率 也走高，扭轉上周趨勢，10年期公債殖利率上漲9個基點至4.649%。

股市上周創下2023年表現最佳單周。道指創2022年10月以來的最大單周漲幅，而史指和那指則創下2022年11月以來最佳單周表現。疲軟的上月就業報告也推動債券殖利率走低，進而提振股市。

RBC Capital Markets美國股票策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)寫道：「11月股市開局強勁，由於大多數情緒指標反映的情況，此舉似乎是值得的。」

她補充說：「總的來說，在過去一個月左右時間裡一直認為，如果殖利率飆升很快停止，美股可能不會造成太大的額外損失。」

本周迎來經濟數據和企業財報清淡期，但季節性利多可能有助於推動股市復甦。根據《股票交易者年鑑》，11月是史指表現最好的月份。LPL Financial的騰奎斯特(Adam Turnquist)指出，這也是市場自1950年以來最好的6個月回報期。他表示，在這段期間內，史指從11月到次年4月的平均回報率為7%。

財報季即將結束，超過400家史指成分股已經公布上季財務業績。投資人本周等待迪士尼、永利、米高梅度假村和西方石油公司的最新消息。

交易員還將關注聯準會主席鮑爾，他將在未來幾天發表兩次演講。隨著上周債券殖利率暴跌，Fed連續第二次會議維持利率不變。投資人預期聯準會的升息行動可能即將結束。

摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)警告，最近的市場反彈將迅速逆轉，「隨著聯準會將在更長時間內維持較高水準、估值較高、獲利預期仍過於樂觀、定價能力減弱、獲利率面臨風險以及經濟放緩，股市很快將恢復到不具吸引力的風險回報。收入成長將繼續。」

乙太幣 上周末自7月以來首次觸及1900元後，數位貨幣6日全面上漲。

萊特幣上漲3.4%，瑞波幣(XRP)上漲9.1%。在去中心化金融領域，與Polygon和Cardano相關的代幣分別上漲4%和6%。Uniswap也上漲6%。

比特幣 和乙太幣在周末價格飆升後表現平平，比特幣再次觸及3萬5000元水平，而乙太幣則自7月以來首次達到1900元；當時兩者都保持著今年最初由比特幣ETF推動的上漲帶來的收益。

Bitwise資產管理公司分析師拉斯幕森(Ryan Rasmussen)指出：「如今另類貨幣正在追趕比特幣。」「從歷史上看，先是比特幣上漲，然後是乙太幣，然後是其他數位貨幣。隨著牛市升溫，這種模式似乎正在重複。」

Polymesh Network代幣化主管摩爾(Graeme Moore)補充表示，交易員「正在搶先一步掌握下一個牛市，就像他們在之前的周期中所做的那樣，小型、非流動性的數位貨幣大幅上漲。由於這種新的信心和興趣，交易者也看到以前沒有看到的機會」。