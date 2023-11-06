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中國上季外國直接投資 25年首見淨流出 一時間恐難逆轉

編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，中國上季外國直接投資（FDI）出現25年來首度淨流出，即外國對中國投資金額低於中國對外投資額，凸顯在西方政府採取與中國「脫險」措施後，中國在吸引外資上的挑戰。（路透）
最新數據顯示，中國上季外國直接投資（FDI）出現25年來首度淨流出，即外國對中國投資金額低於中國對外投資額，凸顯在西方政府採取與中國「脫險」措施後，中國在吸引外資上的挑戰。（路透）

最新數據顯示，中國上季外國直接投資（FDI）出現25年來首度淨流出，即外國對中國投資金額低於中國對外投資額，凸顯在西方政府採取與中國「脫險」措施後，中國在吸引外資上的挑戰。

路透報導，根據中國官方3日公布的國際收支平衡表初步數據，在7~9月期間，中國直接投資負債（衡量該國FDI的指標）減少118億美元。這是中國國家外匯管理局1998年開始彙編這項數據以來首次減少。

高盛說，中國FDI疲軟的部分原因，「可能是跨國公司將獲利匯回母國國內」，另一個原因則是中國和已開發國家的利差，「資金外流的壓力可能會持續」。

因此，中國基本收支（包括經常帳和直接投資收支在內、比波動較大的證券投資更穩定）上季出現32億美元的赤字，這是有紀錄以來第二次出現赤字。

另據華爾街日報報導，外資多年來都會把在中國賺到的獲利再投入當地，但隨著美中關係惡化、中國成長減緩，截至9月底，外企已連六季從中國匯出超過1,600億美元的獲利，這種資金異常且持續性地流出，顯示中國對於外資的吸引力正在減弱。

資金外流增加了人民幣貶值的壓力。如今投資人對中國股票和債券不感興趣，加上當地的新投資案變少，中國人民銀行（央行）一直在努力阻止人民幣貶值。今年來人民幣兌美元貶值5.7%，並在9月一度觸及十多年來最低水準。

但回顧從2014年到2022年年中期間，除了2017年第2季和2019年第3季之外，其他時間外資企業在中國的再投資額都超過匯往海外的金額。例如，2021年，企業再投資額為淨1,700億美元。

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