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美10月就業快速降溫 年底前升息機率劇減 股債同慶

編譯任中原／綜合外電
聯準會主席鮑爾步離記者會。(歐新社)
聯準會主席鮑爾步離記者會。(歐新社)

10月就業數據顯示，勞動市場明顯降溫，不僅非農就業人數僅增加15萬人，低於預估的18萬人，更遠低於9月的增量，且8、9兩月的就業人數也大幅下修；工資升幅小幅下降，每周工時縮短，勞動參與率也略降，失業率上升。就業趨緩，對通膨造成的壓力將減輕，使聯準會（Fed）12月升息的機率下降。

美股期指應聲翻紅，道瓊期指漲逾百點；公債殖利率下降，2年期公債殖利率一度跌逾10基點，至4.866%；10年期殖利率跌11基點至4.558%，價格反向走升。

10月非農就業人數增量幾乎只有9月29.7萬人（修正數）的一半，8月及9月就業人數也總共下修10.1萬人，就業市場緊俏程度大幅緩解。

民間部門就業僅增加9.9萬人，遠低於9月時的24.6萬人增量（修正數），也低於預估的14.5萬人。只有醫療照顧與社會協助部門就業增加，但其他產業不是微增，就是減少。製造業劇減3.5萬人，比預估更差，更不如9月時的1.4萬人增量（修正數），主要是反映汽車工人罷工。

平均時薪比9月上升0.2％，但增幅低於預估以及修正後的9月數據0.3%；比去年同期上升4.1%，比預估的4.0%略高，但低於9月的4.3%升幅（修正數）。平均每人每周工時維持34.3小時，低於預估，也比9月縮短0.1小時。

10月失業率上升0.1個百分點，為3.9%，將近兩年高點，也比預估的3.8%略高；勞動參與率下降0.1個百分點，為62.7%高檔，顯示勞工就業意願稍降。就業不足率（U6）由7.0%升到7.2%，顯示從事兼職工作的人數略增。

經濟學者表示，10月就業報告顯示勞動市場快速冷卻，而失業率升高顯示企業裁員增加，可能使經濟無法軟著陸的風險升高。就業降溫，工資升幅下降，將減輕通膨壓力，也使Fed在年底前更可能不再升息。

彭博資訊報導，交易員如今預測，聯準會明年6月就會啟動第一次降息，時間比就業報告出爐前的7月提早。

就業 殖利率 聯準會

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