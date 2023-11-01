Fed這次決策會議該關注什麼？ 大致不出這4個重點

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

聯準會（Fed）1日宣布利率決策，市場普遍預期這次將維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.5%的22年高點不變。更令市場關心的是，Fed下一步是否會在今年底或明年初進一步升息 ？若Fed決定利率已升得夠高，又會決定維持在高檔多久？

紐約時報指出，投資 人將聚焦以下四大觀察重點，找尋回答這兩大疑問的線索：

一、Fed政策聲明措詞是鷹是鴿

市場將仔細檢視會後聲明，查看這回措詞是否更動得透露出升息循環已終結。

上一回，決策官員說，將考慮日後出爐的經濟數據，「以決定額外政策趨堅程度是否適當」。

假如這次決策官員的語調軟化，使進一步緊縮政策聽起來較不可能，勢必引起市場矚目。

除此之外，會後聲明能給投資人仔細剖析的其他訊息可能不多。Fed官員要到12月，才會發布最新一季的經濟預測。因此，投資人將密切關注Fed主席鮑爾在會後記者會上怎麼說，據此找尋Fed下一步動向的蛛絲馬跡。

二、Fed有多重視最近市場波動

自9月19日~20日會議Fed發布上次經濟預測以來，美國長期公債殖利率 已大幅躍升。儘管央行官員利率政策能直接影響短期利率，但較長期借貸成本的調整會延遲一段時間。最近長債殖利率跟進短期殖利率躍升的腳步，正推升從房貸利率到企業貸款的成本。

那可能藉由收緊金融情勢，協助減緩經濟成長腳步，從這觀點來看有如從旁協助Fed抑制通膨。一些經濟學家認為，如此一來，Fed就沒必要進一步升息。

鮑爾本人也在10月19日紐約經濟俱樂部發表談話時表示，長遠來看，最近金融情勢收緊，可能降低Fed進一步緊縮的必要性，但他也語帶保留加上一句：「但那仍有待觀察。」

T.Rowe Price首席美國經濟學家尤露西說：「我的解讀是，鮑爾意思是說，也許進一步提高利率的迫切性已降低。」她說，Fed官員想必不會排除日後再升息的可能性，但「他們現在必須因應各式各樣的風險」。

三、是否仍對強勁消費支出提高警覺

Fed現在不僅要面對市場利率上揚打擊經濟的可能性，也面臨另一個挑戰：近幾個月來經濟數據仍強得出奇。

儘管利率走高，消費者支出仍不輟，企業也仍在招聘，美國經濟展現這種韌性適逢通膨降溫之際。Fed偏好的通膨指標已趨緩至3.4%，從2022年夏季攀抵的7.1%頂峰大幅滑落。從一方面來看，這是好消息。

但若消費者支出一直保持這麼強，企業可能覺得大可調漲價格而不至於嚇跑顧客，那麼通膨就難以壓回2%目標。

因此，Fed決策官員正緊盯消費者支出續強的跡象，試著決定是否有必要進一步升息。

四、按兵不動也是緩兵之計

官員可能斷定，還需要更多時間觀察經濟脈動，再作定奪。

Fed在11月（乃至於往後）會議按兵不動，可能給官員機會靜觀經濟情勢變化，特別是成長步伐和消費者支出是否減緩。

再者，繼續維持利率不變，官員可爭取更多時間，觀察地緣政治風險如何。以色列與哈瑪斯交戰，對經濟造成的影響可能難以預測。倘若以哈衝突惡化成一場中東戰爭，可能動搖消費者信心。衝突擴大，也可能造成油價暴漲，推升通膨。

同時，在市場利率可能下滑、風險淡化、成長可能加速之際，官員不會想完全排除進一步升息的可能性。

德意志銀行首席美國經濟學家魯澤提說：「在當前環境下，保有選擇空間，十分合理。」

華爾街對Fed下一步動向如何，意見分歧。投資人認為，Fed在2023年最末次會議（12月13日）升息的機率約有25%，2024年初升息的機率略高一點，但展望也極不確定。

尤露西說：「此刻，沒人對經濟展望覺得有十足的把握。」