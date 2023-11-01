我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

李克強今火化 高度戒備...抽走悼念卡 防刺激集體情緒

Fed這次決策會議該關注什麼？ 大致不出這4個重點

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

聯準會（Fed）1日宣布利率決策，市場普遍預期這次將維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.5%的22年高點不變。更令市場關心的是，Fed下一步是否會在今年底或明年初進一步升息？若Fed決定利率已升得夠高，又會決定維持在高檔多久？

紐約時報指出，投資人將聚焦以下四大觀察重點，找尋回答這兩大疑問的線索：

一、Fed政策聲明措詞是鷹是鴿

市場將仔細檢視會後聲明，查看這回措詞是否更動得透露出升息循環已終結。

上一回，決策官員說，將考慮日後出爐的經濟數據，「以決定額外政策趨堅程度是否適當」。

假如這次決策官員的語調軟化，使進一步緊縮政策聽起來較不可能，勢必引起市場矚目。

除此之外，會後聲明能給投資人仔細剖析的其他訊息可能不多。Fed官員要到12月，才會發布最新一季的經濟預測。因此，投資人將密切關注Fed主席鮑爾在會後記者會上怎麼說，據此找尋Fed下一步動向的蛛絲馬跡。

二、Fed有多重視最近市場波動

自9月19日~20日會議Fed發布上次經濟預測以來，美國長期公債殖利率已大幅躍升。儘管央行官員利率政策能直接影響短期利率，但較長期借貸成本的調整會延遲一段時間。最近長債殖利率跟進短期殖利率躍升的腳步，正推升從房貸利率到企業貸款的成本。

那可能藉由收緊金融情勢，協助減緩經濟成長腳步，從這觀點來看有如從旁協助Fed抑制通膨。一些經濟學家認為，如此一來，Fed就沒必要進一步升息。

鮑爾本人也在10月19日紐約經濟俱樂部發表談話時表示，長遠來看，最近金融情勢收緊，可能降低Fed進一步緊縮的必要性，但他也語帶保留加上一句：「但那仍有待觀察。」

T.Rowe Price首席美國經濟學家尤露西說：「我的解讀是，鮑爾意思是說，也許進一步提高利率的迫切性已降低。」她說，Fed官員想必不會排除日後再升息的可能性，但「他們現在必須因應各式各樣的風險」。

三、是否仍對強勁消費支出提高警覺

Fed現在不僅要面對市場利率上揚打擊經濟的可能性，也面臨另一個挑戰：近幾個月來經濟數據仍強得出奇。

儘管利率走高，消費者支出仍不輟，企業也仍在招聘，美國經濟展現這種韌性適逢通膨降溫之際。Fed偏好的通膨指標已趨緩至3.4%，從2022年夏季攀抵的7.1%頂峰大幅滑落。從一方面來看，這是好消息。

但若消費者支出一直保持這麼強，企業可能覺得大可調漲價格而不至於嚇跑顧客，那麼通膨就難以壓回2%目標。

因此，Fed決策官員正緊盯消費者支出續強的跡象，試著決定是否有必要進一步升息。

四、按兵不動也是緩兵之計

官員可能斷定，還需要更多時間觀察經濟脈動，再作定奪。

Fed在11月（乃至於往後）會議按兵不動，可能給官員機會靜觀經濟情勢變化，特別是成長步伐和消費者支出是否減緩。

再者，繼續維持利率不變，官員可爭取更多時間，觀察地緣政治風險如何。以色列與哈瑪斯交戰，對經濟造成的影響可能難以預測。倘若以哈衝突惡化成一場中東戰爭，可能動搖消費者信心。衝突擴大，也可能造成油價暴漲，推升通膨。

同時，在市場利率可能下滑、風險淡化、成長可能加速之際，官員不會想完全排除進一步升息的可能性。

德意志銀行首席美國經濟學家魯澤提說：「在當前環境下，保有選擇空間，十分合理。」

華爾街對Fed下一步動向如何，意見分歧。投資人認為，Fed在2023年最末次會議（12月13日）升息的機率約有25%，2024年初升息的機率略高一點，但展望也極不確定。

尤露西說：「此刻，沒人對經濟展望覺得有十足的把握。」

殖利率 升息 投資

上一則

晶片戰爭作者：中國封鎖台灣 全球經濟恐損失數兆美元

延伸閱讀

卡達斡旋再傳成果 部分傷患與外籍人士將撤離加薩

卡達斡旋再傳成果 部分傷患與外籍人士將撤離加薩
關卡重開外國人及傷患離開加薩 難民營又遭以軍空襲

關卡重開外國人及傷患離開加薩 難民營又遭以軍空襲
Fed這次決策會議該關注什麼？大致不出這4個重點

Fed這次決策會議該關注什麼？大致不出這4個重點
以色列軍方：開戰至今已攻擊加薩1.1萬恐怖組織目標

以色列軍方：開戰至今已攻擊加薩1.1萬恐怖組織目標

熱門新聞

Image by dietcheese from Pixabay

在葡萄牙退休 花少錢過悠閒生活

2023-10-30 02:00
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
傳奇投資人葛洛斯，昔日有「債券天王」之稱。(路透)

如何在債市逆轉勝？老債王葛洛斯締造傳奇

2023-10-25 11:56
分析師說，隨著殖利率扶搖直上，美債正要揮別走勢低迷的「失落十年」。（路透）

美債正擺脫「失落的十年」 策略師：10年期美債買在5%穩賺

2023-10-26 08:10
房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47

超人氣

更多 >
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張

華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國

2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國
華女取款遭歹徒跟蹤行搶 被車拖行數公尺

華女取款遭歹徒跟蹤行搶 被車拖行數公尺